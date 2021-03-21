Болгарский премьер попросил Россию перестать шпионить в его стране

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Россию перестать шпионить - через день после того, как болгарская прокуратура сообщила о новых обвиняемых в шпионаже в пользу Москвы. Он заявил, что София объявит персонами нон грата российских дипломатов, не уточнив, сколько. В прошлом году Болгария трижды высылала российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - сказал болгарский премьер во время поездки в город Силистра на северо-востоке страны.

"Что касается вчерашней операции, я снова обращаюсь к их руководству с просьбой прекратить шпионить в Болгарии", - цитирует его агентство Рейтер.

"Дружба есть дружба, мы всегда это демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО [нельзя]", - добавил Борисов.

Доступ к информации, связанной с НАТО

Двое сотрудников военной разведки Болгарии, которых задержали во время спецоперации в Софии, были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России, заявила в пятницу представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева.

Из ее слов следовало, что в шпионскую группу входило больше людей, однако на данный момент арестованы только двое. Их имена не раскрываются. По словам представителя болгарской прокуратуры, руководителем группы был бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, а его задачей было создание агентурной сети, сообщал Интерфакс со ссылкой на болгарское телевидение.

Как заявила Милева, руководитель шпионской группы вербовал тех, у кого был доступ к информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.

По утверждению представителя прокуратуры, в группу также входила супруга сотрудника разведки, у которой двойное гражданство России и Болгарии. Она была посредницей между разведчиком и сотрудниками посольства России в Болгарии, заявила Милева. В распоряжении болгарской прокуратуры есть записи их разговоров, а также задокументированы ее посещения посольства, сообщила она.

Еще в группу, как утверждает представитель болгарской генпрокуратуры, входил один сотрудник министерства обороны Болгарии, а также трое действующих и бывших сотрудников военной разведки, которые собирали конфиденциальную информацию и передавали ее руководителю группы.

Посольство России в Софии заявило в пятницу, что спекуляции о его предполагаемой причастности должны прекратиться, пока суд не вынесет решение, и назвало это дело попыткой "снова демонизировать" Россию. США, Британия и соседняя Северная Македония заявили, что поддерживают усилия Болгарии, направленные против "злонамеренных действий" на ее территории.

Шестеро высланных

За последние 18 месяцев София выслала уже шесть российских дипломатов, в том числе военного атташе. Их заподозрили в шпионаже. Это привело к обострению исторически тесных отношений между Россией и Болгарией, которая входит в НАТО и ЕС, отмечает Рейтер.

В прошлом году Болгария высылала российских трижды. Последний раз это произошло в конце декабря 2020 года. Тогда генпрокуратура страны обвинила российского дипломата в том, что он с 2017 года собирал данные о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений в Болгарии. Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В сентябре 2020 года Болгария объявила персонами нон-грата и выслала двух российских дипломатов. Болгарская прокуратура обвинила их в том, что они с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил, а затем передавали ее российской военной разведке.

В январе прошлого года болгарская прокуратура обвинила еще двух российских дипломатов в шпионаже в пользу Москвы - в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии также обвиняла сотрудника российского посольства в шпионской деятельности. Речь шла о первом секретаре посольства, который занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству.

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