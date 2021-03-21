Коронавирус: Польша и Франция вводят ограничения, европейцы протестуют против локдауна

Половина всего взрослого населения Великобритании получила первую прививку от коронавируса, однако во многих других европейских странах заговорили о третьей волне пандемии: в Польше и Франции введен частичный локдаун. Тем временем в нескольких городах Европы протесты против карантинных ограничений закончились столкновениями с полицией, а резиденция Дональда Трампа во Флориде закрылась на карантин из-за положительных тестов на Covid-19 у ее сотрудников.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заболели 122,4 млн человек, 2,7 млн пациентов скончались. Самыми пострадавшими странами остаются США (29,7 млн заболевших), Бразилия (11,8 млн), Индия (11,5 млн) и Россия (4,3 млн).

Эти и другие новости о пандемии коронавируса — в обзоре Би-би-си.

В Британии привита половина взрослого населения



Половина всего взрослого населения Великобритании получила первый компонент вакцины, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

"Вчера мы привили больше людей, чем в какой-либо другой день до этого. Я рад сообщить, что теперь привита половина всего взрослого населения Соединенного Королевства", — сказал Хэнкок в субботу. Он выразил уверенность в том, что страна на пути к выходу из кризиса.

В пятницу сообщалось о том, что первый компонент вакцины получили 49,9% взрослого населения страны — боле 26 млн человек. До отметки в 50% оставалось привить всего около 73 тысяч человек. Ранее представители Научной группы по моделированию пандемического гриппа (SPI-M) заявляли, что некоторые мутации вируса могут значительно снизить результативность программы по вакцинации населения.

Несмотря на успех программы вакцинации, министр транспорта Британии Грант Шэппс порекомендовал жителям страны не спешить планировать на это лето отпуск за границей. По его словам, пока нет ясности, когда будут разрешены поездки за границу. Он подчеркнул, что власти будут принимать во внимание не только данные по заболеваемости в Британии и эффективность иммунизации: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.

По словам министра, пока происходящее в Европе вызывает озабоченность. Сейчас выезд за границу на отдых для британцев запрещен, все путешествующие по работе, возвращаюсь в Британию, должны провести определенное время на карантине. Об изменении правил для выезда за границу жителям Британии сообщат не ранее 12 апреля. При этом, по самому оптимистичному сценарию, поездки на отдых за границу будут разрешены только с 17 мая.

Протесты и столкновения



Тем временем сразу в нескольких европейских городах в субботу произошли столкновения полиции с демонстрантами, протестующими против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Несколько тысяч человек собрались в лондонском Гайд-парке и прошли по центральным улицам британской столицы с лозунгами против локдауна. Полиция назвала акцию незаконной, поскольку в стране по-прежнему запрещено собираться большими группами.

Несколько демонстрантов было арестовано, однако в целом шествие прошло более мирно, чем недавняя акция памяти Сары Эверард — женщины, в убийстве которой подозревается сотрудник британской полиции. Действия полицейских на этой акции вызвали массовое возмущение, более 60 депутатов британского парламента подписали петицию в адрес министра внутренних дел с призывом поменять законодательство о карантинных мерах, чтобы не мешать проведению акций протеста во время локдауна.

Как объяснили в лондонской полиции, массовые аресты на демонстрации в субботу были невозможны, поскольку чтобы задержать одного человека, требуются по меньшей мере три полицейских. Другая тактика, которую иногда применяют в Британии — блокирование группы демонстрантов в одном месте (это называется английским термином kettling, то есть "создание котла"), была также неприемлемой, поскольку повысила бы риск распространения коронавируса.

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона демонстрантов, собравшихся на Музейной площади, где в прошлом неоднократно проходили нелегальные акции протеста против локдауна.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как один из нидерландских полицейских ткнул женщину в грудь дубинкой, а затем дважды ударил мужчину, который пытался ее защитить.

Police overly aggressive in Amsterdam, why would you do this to a couple just standing there? ☹️#MuseumPlein pic.twitter.com/EedFJkqTPZ — 🤩🤩 Edwin 🌟🌟 Gab @TerraNNone (@EdwinVcity) March 20, 2021



За последние сутки в Нидерландах было обнаружено 7,4 тыс. новых случаев Covid-19 — это самый большой скачок с начала января. Таким образом заболеваемость выросла на 20% по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее. За неделю число пациентов в больницах страны выросло на 7%.

В немецком городе Кассель демонстранты попытались прорвать полицейцские заграждения, для их разгона был использован слезоточивый газ и дубинки. К месту столкновений также подтянуты водометы. "Мирный протест так не выглядит", — написала в "Твиттере" местная полиция.

WON'T BE ON THE "NEWS": Kassel Germany, Tensions clashes between protestors and police. #EndTheLockdowns @end_lockdowns pic.twitter.com/CSTrCOEWMv — Global Anti Lockdown Alliance (@Demo2020cracy) March 20, 2021



Кроме того, несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против карантинных ограничений в небольшом швейцарском городе Листаль, расположенном неподалеку от Базеля.



Польша и Франция вводят частичные локдауны



В Польше и Франции введены частичные локдауны: эти меры принимаются на фоне значительного роста заболеваемости.

С субботы до 9 апреля в Польше закрываются торговые центры, учреждения культуры и спорта. Ученики трех первых классов начальной школы возвращаются к онлайн-обучению (старшеклассники не ходят в школу большую часть этого года).

В субботу в Польше было зарегистрировано 26,4 тыс. новых случаев заболевания и 349 смертей, сообщили власти страны. За неделю заболевших стало больше на 25%, а число заразившихся сейчас находится на уровне пика второй волны, который пришелся на ноябрь прошлого года. Больницы во многих регионах Польши заполнены уже на две трети. Кроме того, отмечается, что сейчас на аппаратах ИВЛ находятся больше пациентов, чем когда-либо с начала пандемии. Больше половины всех новых случаев — это новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии в конце прошлого года.

Министр здравоохранения страны Адам Недзельский заявил, что в случае, если заболеваемость продолжит расти, то будет введен полномасштабный локдаун, предусматривающий запрет на поездки в другие регионы и закрытие магазинов, не продающих товары первой необходимости.

Во Франции частичный локдаун введен с полуночи пятницы. СМИ сообщали, что до начала локдауна билеты на поезда, следующие в регионы, где ограничительные меры не были ужесточены (в Бретань или Лион), были полностью проданы. Также сообщалось о пробках на дорогах на выезде из Парижа.

Ограничительные меры во Франции сейчас не такие строгие, по сравнению с теми, что вводились прошлой весной и осенью: занятия спортом на улице разрешены, школы не закрываются, также работают парикмахерские.

В Японии решили не пускать иностранных зрителей на Олимпиаду



Из-за продолжающейся пандемии Covid-19 организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио решили отказаться от приема зрителей из других стран. Тем, кто уже купил билеты, вернут деньги.

Беспрецедентное решение не пускать в страну иностранных болельщиков стало компромиссным для властей страны, которые, с одной стороны, не хотели отказываться от проведения состязаний и неоднократно заявляли о готовности принять Игры, а с другой — намеревались сделать проведение Олимпиады максимально безопасным.

Предполагается, что отсутствие возможности посмотреть соревнования вживую будет компенсироваться телевизионными трансляциями. Отложенная на год Олимпиада-2020 должна открыться 23 июля 2021 года, Паралимпийские игры — 24 августа.



Резиденция Трампа во Флориде закрывается на карантин

Резиденция бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде Мар-а-Лаго закрывается на карантин после того, как тесты на ковид оказались положительными сразу у нескольких сотрудников, сообщают американские СМИ.

После окончания президентского срока Трампа бывший президент переехал в резиденцию во Флориде.

В официальном заявлении не говорится, у скольких именно сотрудников были получены положительные тесты на ковид.

Дональд Трамп привился в январе, а в октябре прошлого года он переболел коронавирусом. Заболевание также было обнаружено у его супруги Мелании и сына Бэррона.



У премьера Пакистана положительный тест на Covid-19 после вакцинации

У премьер-министра Пакистана Имрана Хана тест на Covid-19 дал положительный результат — через два дня после вакцинации, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным властей Пакистана, сейчас премьер находится на самоизоляции у себя дома.

В последние несколько дней в Пакистане наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!