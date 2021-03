По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заболели 122,4 млн человек, 2,7 млн пациентов скончались. Самыми пострадавшими странами остаются США (29,7 млн заболевших), Бразилия (11,8 млн), Индия (11,5 млн) и Россия (4,3 млн).

Эти и другие новости о пандемии коронавируса — в обзоре Би-би-си.



Половина всего взрослого населения Великобритании получила первый компонент вакцины, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

"Вчера мы привили больше людей, чем в какой-либо другой день до этого. Я рад сообщить, что теперь привита половина всего взрослого населения Соединенного Королевства", — сказал Хэнкок в субботу. Он выразил уверенность в том, что страна на пути к выходу из кризиса.

В пятницу сообщалось о том, что первый компонент вакцины получили 49,9% взрослого населения страны — боле 26 млн человек. До отметки в 50% оставалось привить всего около 73 тысяч человек. Ранее представители Научной группы по моделированию пандемического гриппа (SPI-M) заявляли, что некоторые мутации вируса могут значительно снизить результативность программы по вакцинации населения.

Несмотря на успех программы вакцинации, министр транспорта Британии Грант Шэппс порекомендовал жителям страны не спешить планировать на это лето отпуск за границей. По его словам, пока нет ясности, когда будут разрешены поездки за границу. Он подчеркнул, что власти будут принимать во внимание не только данные по заболеваемости в Британии и эффективность иммунизации: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.

По словам министра, пока происходящее в Европе вызывает озабоченность. Сейчас выезд за границу на отдых для британцев запрещен, все путешествующие по работе, возвращаюсь в Британию, должны провести определенное время на карантине. Об изменении правил для выезда за границу жителям Британии сообщат не ранее 12 апреля. При этом, по самому оптимистичному сценарию, поездки на отдых за границу будут разрешены только с 17 мая.



Тем временем сразу в нескольких европейских городах в субботу произошли столкновения полиции с демонстрантами, протестующими против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Несколько тысяч человек собрались в лондонском Гайд-парке и прошли по центральным улицам британской столицы с лозунгами против локдауна. Полиция назвала акцию незаконной, поскольку в стране по-прежнему запрещено собираться большими группами.

Несколько демонстрантов было арестовано, однако в целом шествие прошло более мирно, чем недавняя акция памяти Сары Эверард — женщины, в убийстве которой подозревается сотрудник британской полиции. Действия полицейских на этой акции вызвали массовое возмущение, более 60 депутатов британского парламента подписали петицию в адрес министра внутренних дел с призывом поменять законодательство о карантинных мерах, чтобы не мешать проведению акций протеста во время локдауна.

Как объяснили в лондонской полиции, массовые аресты на демонстрации в субботу были невозможны, поскольку чтобы задержать одного человека, требуются по меньшей мере три полицейских. Другая тактика, которую иногда применяют в Британии — блокирование группы демонстрантов в одном месте (это называется английским термином kettling, то есть "создание котла"), была также неприемлемой, поскольку повысила бы риск распространения коронавируса.

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона демонстрантов, собравшихся на Музейной площади, где в прошлом неоднократно проходили нелегальные акции протеста против локдауна.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как один из нидерландских полицейских ткнул женщину в грудь дубинкой, а затем дважды ударил мужчину, который пытался ее защитить.

Police overly aggressive in Amsterdam, why would you do this to a couple just standing there? ☹️#MuseumPlein pic.twitter.com/EedFJkqTPZ