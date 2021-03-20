Россия отложила запуск ракеты "Союз" с 38 спутниками

"Роскосмос" обосновал решение о переносе запуска "скачком напряжения" перед стартом. Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников.

В России отложен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на околоземную орбиту 38 иностранных спутников. Решение о переносе запуска ракеты с космодрома Байконур было принято после скачка напряжения перед стартом, сообщил в субботу, 20 марта, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Решили не рисковать", - пояснил он. Старт перенесен на 21 марта.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" - первый коммерческий пуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги". Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, в том числе из Германии, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Ракета-носитель, на которой аппараты будут отправлены в космос, - первая ракета "Роскосмоса", окрашенная в нетипичный для ракет "Союз-2" бело-синий цвет. Госкорпорация отмечала, что новый дизайн вдохновлен окраской прототипа ракеты-носителя "Восток". Предполагается, что и в других пусках 2021 года будут участвовать ракеты именно такой окраски.

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