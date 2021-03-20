Неделя в Беларуси: Тихановская зовет Лукашенко на диалог, чтобы мирно разрешить кризис

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов поддержать переговоры с режимом Александра Лукашенко. За эту идею проголосовало уже почти полмиллиона белорусов. Сам непризнанный мировым сообществом лидер готовится к очередной волне протестов в стране: проводит встречи с силовиками и собирается контролировать интернет.



Белорусы устали от постоянных арестов и насилия в стране. Оппозиция предлагает идею с переговорами, которую озвучила Светлана Тихановская. Идея о разрешении кризиса стала самой обсуждаемой темой недели в Беларуси.

Ненасильственный протест и честный голос

18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с режимом Александра Лукашенко.

В своем обращении лидер оппозиции впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом, и объявила о начале общенационального голосования. Также Тихановская подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

Sviatlana Cichanouskaja Foto: Stopkadras

“Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. <…> Перед 25 марта вместе с Координационным советом, ByPol (силовики, которые перешли на сторону оппозиции ), фондами солидарности и другими демократическими силами мы запускаем большое голосование на платформе «Голос». Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус — и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты” — заявила экс-кандидат в президенты.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что «власть удерживает человек, который проиграл выборы».

“Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное — в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт, — заявила Тихановская.

Голосование за переговоры проходит в чат-боте платформы «Голос». Уже зафиксировано почти полумиллиона голосов. США поддержали инициативу Светланы Тихановской проголосовать в поддержку переговоров с режимом Александра Лукашенко при международном посредничестве. Призыв лидера оппозиции начать политический диалог в Беларуси поддержала также миссия Евросоюза при ОБСЕ.

Политзаключенных должны освободить

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент выразил поддержку политзаключенным Беларуси.

“Позиция Соединенных Штатов остается последовательной: мы поддерживаем суверенную, независимую Беларусь, которая уважает демократическую волю граждан, права человека и международные обязательства страны. Это в наших интересах, это тоже в принципе и в интересах белорусов. Но, очевидно, мы были бы рады иметь лучшие отношения, чем сейчас”, - сказал Джорж Кент.

Он также отметил, что если Беларусь хочет налаживать отношения с США, там не должно быть политзаключенных. Предыдущий опыт показал хорошее сотрудничество двух стран. В Беларуси не было политзаключенных с 2015 по середину 2020 года. Сейчас позиция США однозначна: политзаключенных в Беларусь быть не должно, всех задержанных должны освободить.

Европа и США помогают Тихановской

Финляндия поможет в ОБСЕ, Португалия сделает Беларусь приоритетным вопросом в ЕС, а Швейцария заморозит счета кошельков режима. Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал об итогах поездки лидера оппозиции в Финляндию, Португалию и Швейцарию.

* В Финляндии мы договорились создать экспертные группы, куда могут попасть представители Координационного совета, Евросоюза, России и, возможно, режима Лукашенко, чтобы мы могли найти сценарии мирного выхода из кризиса. Финляндия целиком и полностью на нашей стороне. У нас есть и их солидарность, и конкретные планы поддержки.

* Десять лет назад Португалия блокировала санкции против Лукашенко, а сейчас в Португалии говорят, что сделают всё возможное, чтобы изолировать его, помочь независимым СМИ и всему белорусскому народу.

* Уже идут расследования и поиск счетов «кошельков» режима. Те, кто попали в третий пакет санкций, больше не смогут прятать деньги в Швейцарии. Ситуации, когда после победы народа вся казна окажется за границей, в Беларуси не будет.

С сентября 2020 года Светлана Тихановская с рабочим визитом посетила 15 европейских стран и провела переговоры с 24 представителями правительств разных государств мира. За этот период Александр Лукашенко только встретился с президентом России Владимиром Путиным.

17 марта Светлана Тихановская обсудила с американскими конгрессменами происходящее в Беларуси. Лидер оппозиции выступила в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса. Она рассказала про белорусское демократическое движение и роль женщин в нем, а также призвала к более масштабным санкциям.

Зарплаты в Беларуси

45,5% белорусов (4,2 миллиона человек) живут менее чем на $193 в месяц. Такую статистику приводит национальный статистический комитет Беларуси. Официально средняя заработная плата по стране на начало 2021 года составляет $503. Это номинальная начисленная средняя зарплата и без уплаты взносов и налогов.

В 2020 году больше всего в Беларуси получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания ($2213), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования ($1080), деятельность воздушного транспорта ($898, в том числе грузового - $1203), производство кокса и продуктов нефтепереработки ($892), химических продуктов ($857), горнодобывающая промышленность ($784).

Меньше всего было начислено работникам парикмахерских и салонов красоты ($214), сферы творческой деятельности и развлечений ($272), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры ($276).

Официальное исследование приводит цифры на которые живет белорусская семья в месяц. В среднем одно домашнее хозяйство (семья) имеет $562 в месяц. В семье может быть и один человек, но чаще больше. Наименьший доход семьи имеют в сельской местности — $462 в месяц.

Средний расход в месяц на одно хозяйство- $536, наиболее из этого (73,9%) люди тратят на потребительские расходы: питание, одежда и оплата услуг.

Долгое время официальные власти Беларуси гордились средней зарплатой в $500. И по сравнению с такими странами, как Молдова и Украина, это смотрелось неплохо.

Например, в 2018 году средняя зарплата в Беларуси была $420, в Молдове — $245, в Украине — $180. Но сейчас Молдова перегнала Беларусь по средней зарплате: $520 в реальном секторе в конце 2020 года (в Беларуси — $503). В Украине средняя зарплата приближается к $444.

Минимальная зарплата в Беларуси самая низкая в Европе - $124 (В России - $143, В Украине - $169).

Отток медицинских работников

За год в Беларуси стало на 383 врача-специалиста меньше. Такие цифры сообщает официальный Минздрав Беларуси. Ранее в белорусских Telegram-каналах появилась информация о чистом оттоке 754 медицинских работников за январь 2021 года. Министерство подтвердило правдивость этих цифр, но уточнило, что в эти 754 входят не только врачи, но и сестры-хозяйки, санитарки, водители, повара, дворники и другие, и не только работники больниц, но и сотрудники домов-интернатов, приютов, центров социального обслуживания, ветеринарных клиник и санаторно-курортных учреждений.

Врачей-специалистов в Беларуси по итогам 2020 года было 48 635, что меньше 2019 года на 383. По словам Минздрава, уменьшение произошло за счет специалистов пенсионного возраста, и основная причина их увольнения-«ситуация по инфекции COVID-19». Об увольнении медиков из-за политических взглядов или за участие в протестах министерство не сообщает.

Надзор за интернетом - как в Китае

Белорусские власти хотят "максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества» и создать единый орган государственного регулирования сферы информационных технологий, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ситуация с цензурой и регулированием интернета может выглядит в Китае. Там независимые СМИ запрещены. Все фильтруется.

"Я ознакомился с докладом правительства. Готовится комплексный указ, в ближайшее время он будет доработан и подписан. Который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях. Создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества", - сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что решение этих вопросов затянулось. Поручил все предложения выверить и глубоко проработать. Летом их рассмотрят на отдельном совещании.

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