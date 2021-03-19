Штаб Тихановской заверил, что переговоры с властями состоятся при любых сценариях

Переговоры представителей власти и сторонников перемен для разрешения кризиса в Беларуси состоятся в любом случае, при любых, даже самых неблагоприятных сценариях. Такое мнение высказал старший политический советник Светланы Тихановской, руководитель Восточноевропейской школы политических исследований, бывший депутат Верховного Совета СССР и Беларуси Александр Добровольский.

Добровольский напомнил, что главная проблема, вызвавшая политический, а за ним экономический и гуманитарный кризис в Беларуси, заключается в том, что «действующее руководство остается во власти вопреки воле избирателей».

«Причина кризиса должна быть осознана, мы должны понять, что все стабильные варианты выхода из кризиса связаны с тем, чтобы исчезла эта проблема, — заявил политсоветник Тихановской. — А это значит, что должны быть новые выборы. Наилучший путь к новым выборам — переговоры. Мы не хотим никаких других путей, кроме переговоров, не только потому что не хотим новых жертв (а это правда), но также понимая, что сейчас в Беларуси нет ни одного легитимного органа, который мог бы что-то назначить, с кем можно было бы договариваться в частном порядке».

На вопрос, что будет, если представители властей все же не явятся на переговоры, он ответил: «Да, действительно, как говорят, для танго нужны двое. Для того чтобы состоялись переговоры, нужна какая-то воля другой стороны. <…> Взвешивая, как могут развиваться события, мы проработали шесть сценариев развития событий. <…> Если народ не согласен, никакой руководитель не найдет достаточно ресурсов, чтобы бесконечно удерживать свою власть. Наши оценки показывают, что без дополнительной помощи это вопрос даже не годов, а месяцев. Если будет какая-то дополнительная помощь, чтобы удерживать власть вопреки воле избирателей, то все равно это не решение вопроса, это просто затяжка времени».

«Поэтому ситуация простая — переговоры состоятся в любом случае, при любых сценариях, даже самых нехороших, силовых и так далее, при любом вмешательстве. Мы рассчитываем на то, что будет осознан общий интерес, что из этой ситуации нужно выходить. Эта ситуация не устраивает никого, нужно находить решения, которые полезны для страны и белорусского народа. В этом смысле, если сторона не явится на переговоры в мае, она должна будет явиться позже, или это будет другая сторона», — считает Добровольский.

Пресс-конференция состоялась через сутки после того, как Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси. Количество проголосовавших достигло почти 495 тысяч, около 99% из них выступают за переговоры.

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