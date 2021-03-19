Евросоюз: Путин несет политическую ответственность за убийства в России

В связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина Евросоюз подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России. "К сожалению, имеется длинный список успешных и неудавшихся попыток убийства людей, критиковавших происходящее в России, среди них — политиков и журналистов", — заявила в четверг, 18 марта, пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Многие случаи не расследуются, остаются нераскрытыми, преступников не привлекают к ответственности, подчеркнула она.

В двух случаях — отравления Скрипалей в 2018 году и отравлении Навального в 2020-м — Евросоюз ввел санкции в отношении ответственных из числа российских военных, представителей спецслужб и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из филиалов которого, как считается, в СССР разрабатывали "Новичок". Кроме того, по словам представителя Борреля, российские власти предприняли нелегальные действия в отношении Украины, а также сыграли негативную роль в ряде других конфликтов.

"Всем известно, что Владимир Путин, будучи президентом РФ, в конечном итоге несет ответственность за действия российских госорганов, политику государства и другие его действия", — сказала она.

Полемика Байдена и Путина

В интервью телекомпании ABC 17 марта Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу Владимиа Путина убийцей. Байден пообещал, что Путин поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года в пользу Дональда Трампа. Джо Байден сделал это заявление после того, как 16 марта американская разведка подтвердила давние обвинения в адрес Москвы касательно предполагаемого вмешательства в американские выборы. Россия назвала эти обвинения беспочвенными. Несмотря на жесткие слова в адрес Путина, Байден отметил, что "существуют области, в которых сотрудничество — в обоюдных интересах".

Путин 18 марта отреагировал на заявление Байдена. "В детстве во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется", — сказал Путин во время видеоконференции с представителями общественности аннексированного Россией Крыма. По его словам, "это не просто детская поговорочка и шутка". При этом президент РФ напомнил о "геноциде индейских племен" и "очень жестком периоде рабовладения" в истории США, а также об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

После выступления Байдена Россия "пригласила" своего посла в США в Москву для консультаций, что произошло впервые за 20 с лишним лет. Российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе "коллапса" отношений с США.

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