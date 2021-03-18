Как будут работать цифровые COVID-сертификаты ЕС

Еврокомиссия предложила "цифровые зеленые сертификаты" вакцинации и иммунитета от коронавируса. DW объясняет, как будут работать эти сертификаты и будут ли их давать привившимся российскими вакцинами.

В Евросоюзе начали работать над "спасением" второго сезона летних отпусков во время пандемии коронавируса. Для упрощения поездок Еврокомиссия предложила ввести "цифровой зеленый сертификат". Еврокомиссары утвердили проект соответствующего регламента на своем заседании 17 марта. Теперь его будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент. Если они дадут согласие, то сертификаты смогут заработать с середины июня - именно к этому времени планируют завершить всю техническую подготовку. DW поясняет, что это за сертификаты и как они будут работать.

Сертификаты вакцинации, антител и негативных тестов на коронавирус

"Цифровой зеленый сертификат" может содержать сразу три разных документа:

- сертификат вакцинации от коронавируса;

- подтверждение того, что человек переболел COVID-19 и выздоровел;

- сделанные негативные тесты на SARS-CoV-2.

В Еврокомиссии поясняют, что объединили три вида сертификатов, чтобы не допустить дискриминации людей, пока не получивших возможности вакцинироваться. Кроме того, есть люди, которые не смогут привиться по медицинским соображениям или же просто не захотят этого делать. В Брюсселе подчеркнули, что вакцинация как была, так и останется в ЕС добровольной.

Выдавать сертификаты будут национальные органы системы здравоохранения, больницы либо тестовые центры. Сертификаты будут бесплатными.

Будет ли распространяться сертификат на российские вакцины?

По всему ЕС будут действовать только сертификаты о прививке вакцинами, зарегистрированными Еврокомиссией. Таких сейчас четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но в некоторых странах, например Венгрии, уже начали применять и другие вакцины: российскую Sputnik V или китайскую Sinopharm. Те, кто привьется ими, также смогут получить "зеленый сертификат", наравне с другими. Впрочем, признавать его или нет, будет решать каждое государство ЕС самостоятельно.

Как будет выглядеть "цифровой зеленый сертификат"?

Сертификат можно будет загрузить на смартфон. Для тех же, у кого нет современных мобильных устройств или кто не хочет цифровой вариант, сможет получить документ в бумажной форме.

В Еврокомиссии обещают, что в целях безопасности данных сертификаты будут содержать минимум информации. На каждом документе будет имя и дата рождения, а также данные об учреждении, выдавшем его. Сертификат вакцинации будет предоставлять данные о том, каким препаратом человека привили и когда. Сертификат о выздоровлении будет говорить о том, когда человек переболел ковидом. Сертификат об отсутствии инфекции будет содержать дату и тип теста: ПЦР или экспресс-тест на антиген. Тесты для самостоятельного пользования не будут приниматься во внимание.

Как будут проверять "зеленые сертификаты"?

Главным элементом сертификата будет QR-код, с помощью которого можно будет проверить подлинность сертификата. В Еврокомиссии заверяют, что этот код будет использоваться исключительно для проверки цифровой подписи больницы или другого органа, выдавшего сертификат.

Эти цифровые подписи будут собраны в базах данных каждого государства ЕС. Для того, чтобы сертификаты действовали на территории всего объединения, Еврокомиссия создаст систему, которая свяжет эти базы данных. Через эту систему обещают передавать только данные, необходимые для проверки цифровой подписи учреждения, выдавшего сертификат.

Сколько времени будет действовать сертификат?

В проекте регламента срок действия сертификата вакцинации не указывают. Причина в том, что пока неизвестно, сколько действует защита, предоставляемая вакцинами. При этом определены сроки действия сертификата выздоровления. Получить его можно будет, начиная с 11-го дня после первого положительного теста на ковид. И действовать он будет не больше, чем 180 дней, потому что уровень антител со временем снижается.

Любой человек сможет в любое время попросить выдать ему новый сертификат, если он вакцинируется, выздоровеет от COVID-19 или сдаст новый тест.

Для чего будут использовать "зеленые сертификаты"?

Цель сертификатов - способствовать свободным и безопасным путешествиям в ЕС во время пандемии. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что это сертификаты не будут необходимым условием для поездок. "Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет… "Цифровой зеленый сертификат" упростит реализацию этого права, в частности, благодаря сертификатам о тестировании и выздоровлении", - отмечают в Еврокомиссии.

Как именно будут использоваться сертификаты, будет решать каждое государство ЕС. Но проект регламента предусматривает, что когда какая-либо страна отменит для людей с иммунитетом от коронавируса то или иное карантинное ограничение, то это послабление будет действовать для всех владельцев "зеленого сертификата", а не только для ее граждан.

Будут ли в ЕС признавать сертификаты, выданные Россией?

Предусмотрено, что получить сертификаты смогут граждане ЕС и члены их семей. Еврокомиссия представила и проект второго регламента, расширяющего их действие на граждан третьих стран, являющихся резидентами Евросоюза. Норвегия, Исландия и Лихтенштейн также будут выдавать "зеленые сертификаты". Присоединиться сможет и Швейцария.

Получить сертификаты смогут и граждане России, Беларуси или других третьих стран. Во время поездки в ЕС они смогут обратиться к местным органам и попросить выдать им "цифровой зеленый сертификат". Для этого надо будет предоставить подтверждение вакцинации. Решать, признавать ли это подтверждение надежным, будет государство ЕС, где гражданин третьей страны подаст запрос.

В будущем предусмотрена возможность признания и сертификатов, выданных в третьих странах, например России. Для этого Москве понадобится создать совместимую с европейской систему выдачи сертификатов. Еврокомиссия ее проверит и, если признает ее приемлемой, то выдаваемые Россией сертификаты будут признаваться так же, как и "цифровые зеленые сертификаты" ЕС.

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