Как работают вакцины от COVID-19, почему в них добавляют алюминий и есть ли в их составе алкоголь

Несколько европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о том, что у небольшого числа людей, которым недавно была сделана прививка, образовались тромбы. Регулирующие органы заявляют, что нет никаких доказательств того, что вакцина была причиной подобных проявлений. BBC рассуждает, можно ли быть уверенными, что вакцины безопасны.

Что случилось?

В Евросоюзе и Великобритании были вакцинированы около 17 миллионов человек. У всего 37 человек, получивших оксфордскую вакцину, был обнаружен тромбоз.

Германия, Франция, Италия и Испания были среди стран, которые в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины до тех пор, пока не будут проведены дальнейшие исследования.

Однако количество тромбов, о котором сообщается в отчётах, не превышает количества, которое могло образоваться естественным путём.

Всемирная организация здравоохранения в данный момент проводит исследование, но уже заявляет, что нет никаких убедительных доказательств связи оксфордской вакцины с появлением тромбов или её небезопасности. Европейское агентство лекарственных средств также изучает этот вопрос и, как ожидается, примет окончательное решение в четверг.

Как доказать, что вакцина безопасна?



Перед тем как испытывать вакцину на людях, в лабораториях проводят исследования на предмет безопасности на клеточном уровне, делают тесты на животных.

Принцип подобной работы заключается в том, чтобы начинать с малого и переходить к следующему этапу испытаний только в том случае, если нет неконтролируемых проблем с безопасностью.

Какую роль играют исследования?



Если лабораторные данные о безопасности вакцины или лечения показывают положительный результат, ученые начинают проверять их эффективность.

Это означает, что испытания проводятся на большом количестве добровольцев: в случае Pfizer-BioNTech, первой одобренной в Великобритании вакцины, в них участвовало 40 000 человек.

Одной половине добровольцев вводят вакцину, другой половине — плацебо. Исследователям и участникам во избежание предвзятости не сообщают, кто в какой группе находится, до тех пор, пока не будут получены результаты.

Все процессы и исследования проходят и проверяются независимо друг от друга.

Испытания вакцины COVID-19 проходили с невероятной скоростью, но все необходимые этапы были пройдены.

Что такое ускоренное одобрение вакцин против новых штаммов?



Ученые надеются подобрать состав вакцин против коронавируса так, чтобы они продолжали обеспечивать высокую защиту и при появлении новых штаммов заболевания.

Британское управление по контролю лекарственных средств отмечает, что при необходимости новые вакцины будут утверждаться быстрее. Однако это не означает, что будет снижен уровень проверки: безопасность превыше всего.

Но длительные клинические испытания с участием тысяч добровольцев уже не потребуются.

Вместо этого можно будет использовать данные текущих исследований и использования вакцины в реальном мире.



Вызывает ли вакцина побочные эффекты?



Вакцины не являются причинами болезней. Вместо этого они учат иммунную систему организма распознавать инфекцию, против которой они были разработаны, и бороться с ней.

Некоторые люди действительно испытывают легкие симптомы простуды после вакцинации. Это не сама болезнь, а реакция организма на вакцину.

Общие реакции, которые могут возникнуть примерно у одного из 10 человек и которые обычно проходят в течение нескольких дней, это озноб, усталость и боли в мышцах.

Кто выдаёт разрешение на использование вакцины?



Разрешение выдаётся в Великобритании только в том случае, если регулирующий орган уверен в том, что вакцина безопасна и эффективна.

После утверждения вакцины исследования продолжаются, чтобы учёные могли убедиться в отсутствии побочных эффектов или долгосрочных рисков.

Независимые эксперты Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации решают, как лучше всего использовать вакцину и кто должен ее получить.

Как работают вакцины от COVID-19?



Вакцина Pfizer-BioNTech (и вакцина Moderna) использует фрагменты генетического кода для вызова иммунного ответа. Это так называемые мРНК-вакцины.

Они не изменяют человеческие клетки, а просто дают организму инструкции по формированию иммунитета к COVID-19.

В вакцине Oxford-AstraZeneca используется безвредный вирус, изменённый так, чтобы быть похожим на вирус, вызывавший пандемию.

Иногда вакцины содержат и другие ингредиенты, например, алюминий, которые делают вакцину стабильной или более эффективной.

А что насчёт аллергии?



Аллергические реакции на вакцины возникают редко. У всех одобренных вакцин есть список входящих в их состав элементов.

У очень небольшого количества людей, которым вводили вакцину Pfizer-BioNTech, наблюдались серьёзные, но подлежащие лечению аллергические реакции.

В качестве меры предосторожности Британское управление по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения отмечает, что люди, у которых были зарегистрированы серьёзные аллергические реакции на любой из ингредиентов вакцины, в настоящее время прививку делать не должны.

Важно помнить, что в Интернете через социальные сети распространяются призывы против вакцинации. Эти призывы не основаны на рекомендациях учёных (или в них смешана правда и ложь).

Что если у меня уже был COVID-19?



Людям будет предложено сделать прививку, даже если они уже переболели COVID-19, потому что естественный иммунитет может быть недолговечным, а вакцинация может обеспечить более серьёзную защиту.

В руководстве по использованию вакцин говорится, что нет никаких опасений по поводу безопасности при вакцинации людей с постковидным синдромом (так называемым «долгим ковидом»). Но люди, которые в настоящее время болеют COVID-19, должны отложить вакцинацию до полного выздоровления.

Насколько безопасны вакцины для животных и содержат ли они алкоголь?



Некоторые вакцины, например, вакцина против опоясывающего лишая и вакцина против детского назального гриппа, могут содержать свиной желатин.

Вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca не содержат ни этого, ни каких-либо других продуктов животного происхождения.

Британская Исламская медицинская ассоциация утверждает, что алкоголя в нем ничтожно мало — не больше, чем, например, в хлебе.

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