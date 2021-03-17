"Проект": В Геленджике из-за "дворца Путина" снесен детский лагерь

В селе Прасковеевка под Геленджиком из-за "дворца Путина" снесен детский лагерь, а на его месте построено четыре шале с вип-театром, сообщило в среду, 17 марта, расследовательское издание "Проект".

Как поясняет издание, детский лагерь в Прасковеевке на побережье Черного моря существовал с 1968 года. Сначала он назывался "Золотая поляна" и был ведомственной базой отдыха НИИ СНИИП, в 2000-х его переименовали в "Золотую лозу". Последняя детская смена в этом лагере была летом 2017 года.

Шале с вип-театром



В том же году лагерь был выставлен на продажу как непрофильный актив. 19 декабря 2017 года его за 66 млн рублей продали компании "Лазурная ягода", которую оппозиционер Алексей Навальный связывает с "дворцом Путина" в Геленджике. Один из строителей, работающих на этом объекте почти два года, рассказал "Проекту", что на месте лагеря практически достроили четыре шале, в одном из которых будет вип-театр.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 19 января опубликовал собственное расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Навальный оценил затраты на строительство резиденции в 100 млрд руб.

Комментируя фильм, выпущенный командой Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его "чушью и компиляцией", а сам Путин позднее заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцев "дворца Путина" и заявил, что строит там апарт-отель.

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