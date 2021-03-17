"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей

Медуза

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей». «Ммм, хмм, да», — ответил Байден на вопрос Джорджа Стефанополуса, который брал у него интервью.

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