ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

В Брюсселе утвердили, что интернет-платформы должны будут в течение часа удалять контент, признанный террористическим. Новые правила вступят в силу в 2022 году.

Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространения террористического контента онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза.

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС. "Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС - вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

The Council adopted new rules to stop terrorists from using the internet to radicalise, recruit and incite to violence. Under the new regulation, internet platforms will have 1️⃣ hour to remove or disable terrorist content, following a removal order from national authorities 👇 — EU Council (@EUCouncil) March 16, 2021

Четкое определение "террористического контента"

Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Ранее, в 2018 году занимавший пост еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиан Кинг говорил, что интернет-концерны, - такие как Facebook, Twitter и Google, - обяжут оперативно идентифицировать записи, которые могут иметь отношение к терроризму.

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