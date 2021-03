О том, что российскую вакцину "запросили в Евросоюзе", сообщают и российские государственные СМИ — со ссылкой на главу Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса.

В понедельник Дамс якобы сделал соответствующее заявление на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет. Более того, в понедельник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер вновь заявил, что никаких переговоров о закупке российской вакцины ЕС не ведет.

"В любой момент Еврокомиссия и страны ЕС могут принять совместное решение расширить список применяемых вакцин. Однако в настоящее время, как я уже говорил неделю назад, представители Евросоюза не ведут никаких переговоров с производителями российской вакцины", — сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос журналиста Daily Mail.



Строго говоря, заявление еврокомиссара не противоречит сообщениям Рейтер напрямую. Если верить источникам агентства, правительства европейских стран лишь "рассматривают возможность начать переговоры" с производителями "Спутника", после того как к ним поступил соответствующий запрос от четырех государств-членов ЕС: Венгрии, Италии, Словакии и Чехии.

При этом Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину, несмотря на то, что официально европейский регулятор не только не одобрил ее использование, но и призвал не торопиться с сертификацией "Спутника".

Более того, когда на прошлой неделе стало известно, что Италия договорилась о производстве российской вакцины на фармацевтическом заводе ReiThera под Римом, глава EMA Криста Виртумер-Хохе выступила категорически против этого решения. Возможность досрочной сертификации "Спутника" в Европе она назвала "игрой в русскую рулетку со здоровьем людей".

В ответ Кремль назвал "досадное" заявление главы EMA некорректным, а производители российской вакцины потребовали от нее официальных извинений.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.