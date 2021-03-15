Суд указал в своих документах, что Навальный находится в ИК-2, но подтверждения этому нет

NEWSru.com

Юристы ФБК* опубликовали в Telegram судебный документ, из которого следует, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом говорится в письме 235-го Гарнизонного суда, который 16 марта будет рассматривать жалобу представителя оппозиционера на бездействие следователей в связи с его отравлением.

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