Лондон намерен увеличить потенциал для проведения кибератак

По словам Бориса Джонсона, Великобритания должна увеличить свой потенциал для проведения кибератак против иностранных противников. Базироваться Национальные киберсилы будут на севере Англии.

Великобритания увеличит свой потенциал в киберпространстве, чтобы противодействовать вероятным противникам. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, обнародованного в воскресенье, 14 марта, в преддверии публикации обзора по стратегии национальной безопасности.

В заявлении Джонсона отмечается, что в обзоре будет указано, насколько важной является развитие кибертехнологий для нынешнего образа жизни - "будь то победа над врагами на поле боя, повышение уровня безопасности интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей". "Наш новый, полномасштабный подход к киберпространству изменит нашу способность защищать наш народ, продвигать наши интересы во всем мире и делать жизнь британцев лучше каждый день", - заявил британский премьер.

Джонсон сообщил, что созданные в прошлом году Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии. В их задачи входит улучшение способностей Великобритании по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Они впервые объединяют персонал как оборонных, так и разведывательных служб под единым командованием.

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