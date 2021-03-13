Неделя в Беларуси: Лукашенко ударился о "Золотое дно", политзаключенные объявляют голодовку и вскрывают вены

Власти Беларуси создают невыносимые условия для политических заключенных в местах лишения свободы. Александр Лукашенко выпускать их не собирается, ссылаясь на то, что в Беларуси нет политзаключенных и политических статей. Лидер оппозиции Светлана Тихановская тем временем встречается с представителями европейских стран и просит оказывать давление на режим Лукашенко. Цель демократических сил Беларуси - новые свободные и честные выборы уже осенью 2021 года.

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

Самыми обсуждаемыми темами недели в Беларуси остаются суды и условия содержания политзаключенных. Белорусы обсуждают фильм журналиста Степана Путило про Александра Лукашенко “Золотое дно”, который уже набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube и политическую песню, которую не пропустили на “Евровидении”.

В Беларуси - 279 политзаключенных, посчитаны не все

Условия в белорусских тюрьмах для политзаключенных становятся невыносимыми. Они объявляют голодовку и вскрывают вены. Так музыкант Игорь Банцер с 3 марта держит сухую голодовку (отказался от воды и приема пищи). Гражданка Швейцарии Наталья Херше с 6 марта не принимала пищу, но 12 марта все же остановила голодовку. Журналист Игорь Лосик 11 марта попытался порезать себе вены и объявил сухую голодовку. Блогер Сергей Петрухин порезал себе вены, а активист Дмитрий Фурманов отказался от приема пищи, протестуя против несправедливое к нему отношения.

Несмотря на международные санкции и давление со стороны общественности, Александр Лукашенко не собирается никого выпускать. На 11 марта в Беларуси насчитывается 279 политзаключенных (многих еще не признали). Все они проходят по уголовным делам, некоторые уже получили по несколько лет лишения свободы.

В январе 2021 года Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных: “Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую”.

Тихановская ждет встречи с Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская за время протестов объехала многие страны Европы и намерена встретится с президентом США Джо Байденом. Единственная проблема — пандемия. Она заявила, что США поддерживают движение Беларуси к демократии и уже участвуют в урегулировании кризиса.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания. По словам экс-кандидата в президенты, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако пандемия COVID-19 является проблемой". Она не назвала возможные даты поездки за океан, отметив вместе с тем, что во время такого визита "надеется встретиться с президентом США", - заявила Тихановская.

9 марта во время визита в Швейцарию Светлана Тихановская провела телефонный звонок с Дереком Шоле, советником Госдепа США. Это второй официальный контакт с представителями новой администрации США. В разговоре Тихановская отметила, что целью демократических сил Беларуси являются новые свободные и честные выборы уже осенью 2021 года. Важно также остановить насилие, освободить политзаключенных и вернуть людям право выбирать. Достижение этих целей возможно через диалог с белорусским обществом.

Отстранение сына Лукашенко от Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал сына Александра Лукашенко Виктора Лукашенко президентом национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Он не сможет посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ним переговоры. В связи с этим над Беларусью по-прежнему висит угроза отстранения от участия в Олимпийских играх.

Aleksandras Lukašenka (kairėje), Viktoras Lukašenka Foto: DELFI montažas / Scanpix

Первые санкции в отношении НОК Беларуси Международный олимпийский комитет сделал в начале декабря 2020 года. Тогда МОК принял решение временно отстранить представителей НОК Беларуси, в частности Александра Лукашенко и его сына Виктора, от участия в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Так Международный олимпийский комитет отреагировал на политические репрессии в Беларуси, в том числе на преследования белорусских спортсменов, которые поддержали протесты против Лукашенко.

Из-за нестабильной политической ситуации Беларусь уже утратила право на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Он должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Международная федерация хоккея перенесла весь чемпионат в Латвию.

"Я научу тебя ходить по струночке"

Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил песню Беларуси “Я научу тебя” от участия в «Евровидения». Стране предложили заменить композицию.

В ЕВС указывается, что организация внимательно изучила песню, с которой группа «Галасы ЗМеста» должна была представлять страну на конкурсе. “Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на песню рискует подорвать репутацию ЕВС.

Baltarusijos atstovai „Eurovizijoje“ „Galasy ZMesta“ Foto: Facebook

Песня «Я научу тебя» уже удалена с официального канала ЕВС в YouTube. Пересказать ее текст сложно. Куда убедительнее поделиться цитатами. «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке» и т.д. Песня была воспринята белорусской общественностью, как пропаганда режима Лукашенко.

Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что «песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС. Если это требование не будет выполнено, Беларусь будет дисквалифицирована от конкурса в 2020 году.

Отчаянное решение таксиста

Белорусский таксист Алексей Лапа в начале марта перебежал белорусско-литовскую границу и попросил политического убежища в Литве. В Беларуси ему грозил срок - три года лишения свободы.

До задержания 11 августа 2020 года Алексей работал таксистом. В тот день в Беларуси проходили массовые протесты и парня с его друзьями задержали и избили сотрудники милиции. Позже Лапу и одного из приятелей обвинили в насилии над сотрудниками ОМОН. Разбирательство шло четыре месяца. Алексей себя называет пострадавшим, но никак не виновным.

О своем решении покинуть страну белорус никому не сообщал. С родственниками связался только когда пересек литовскую границу. Он признался, что побег — самое отчаянное решение в его жизни.

«У меня был только один выбор — бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны».

Nexta stopkadras

"Золотое дно": снят фильм о Лукашенко

8 марта белорусский журналист Степан Путило и команда телеграм-канала Nexta (Нехта) выпустила фильм "Золотое дно", рассказывающий о роскошном образе жизни Александра Лукашенко. На данный момент YouTube фильм посмотрели уже более четырех миллионов человек.

«Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - ничего. Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и неопубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами. Продолжение следует», - говорится в описании фильма.

Nexta утверждает, что Лукашенко приобрел часть своего состояния благодаря деньгам ЕС. Европарламент планирует провести проверку фактов из фильма Степана Путило «Золотое дно».

Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Британский штамм Covid-19 уже в Беларуси

В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом Covid-19. Этот штамм считается более заразным, чем те, что распространялись ранее, то есть может передаваться легче и распространяться быстрее.

Белорусский Минздрав сообщает, что первые образцы британского штамма нашли у людей, прибывших в Беларусь из Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у пациентов, инфицированных на территории страны.

Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения «британского» варианта штамма коронавируса.

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