Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Президент Украины прокомментировал штрафные меры США против Игоря Коломойского. Зеленский выступил против того, чтобы олигархи "создавали монополии, контролировали СМИ, влияли на депутатов".

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал санкции США против миллиардера Игоря Коломойского. "Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в профиле офиса президента Facebook в пятницу, 12 марта.

"Фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое - поддерживается, второе - заканчивается", - добавил украинский лидер.

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и его ближайших родственников 5 марта. В заявлении Госдепартамента отмечалось, что будучи председателем Днепропетровской областной госадминистрации, Коломойский был причастен к коррупционным преступлениям. "Кроме прочего, он использовал свое политическое влияние и государственные полномочия для личного обогащения", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен. Коломойский возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года.

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