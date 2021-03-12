В Совете Европы призвали РФ немедленно освободить Алексея Навального

Исполнение приговора по делу "Ив Роше" полностью противоречит выводам и духу постановления ЕСПЧ, заявил Комитет министров Совета Европы.

Российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального, приговоренного 2 февраля к реальному сроку по делу "Ив Роше", заявил Комитет министров Совета Европы (СЕ). "Приведение в исполнение приговора, вынесенного с такими существенными недостатками, полностью противоречит выводам и духу постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - указывается в опубликованном в четверг, 11 марта, решении Комитета министров.

В заявлении отмечается, что Россия не исполнила решение Европейского суда по правам человека, касающегося дела "Ив Роше" в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова. Комитет министров СЕ настоятельно призвал власти РФ принять все возможные меры для отмены обвинительных приговоров в отношении обоих заявителей и устранения всех негативных последствий для них. Он ожидает, что Навальный "будет освобожден без промедления", подчеркивается в заявлении.

На 1406-м заседании Комитета министров в июне возобновится обсуждение вопроса об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Навального, если к тому времени он не будет освобожден. Кроме того, будет рассмотрен вопрос применения мер индивидуального характера, требуемых в данном случае, указывается далее.

Москва отказывается исполнить решение ЕСПЧ

Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, попросив принять меры в связи неисполнением Россией решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Страсбургский суд в середине февраля потребовал от российских властей освободить оппозиционера, Москва проигнорировала требование.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи неисполнимо, поскольку оно противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. "Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства", - заявил он "Интерфаксу" 10 марта.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. 12 марта адвокаты Навального сообщили, что их подзащитный больше не находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области. В начале марта стало известно, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове.

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