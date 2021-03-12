В США прошли успешные испытания терапии антителами при коронавирусе

Американская компания Vir Biotechnology и британская GlaxoSmithKline провели успешные испытания моноклональных антител при коронавирусе — терапия показала значительное сокращение госпитализаций и смертности пациентов из группы риска. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании намерены обратиться за разрешением на экстренное использование терапии.

В исследовании участвовали пациенты, заразившиеся COVID-19 и имеющие высокий риск госпитализации. В итоге в группе, проходящей терапию антителами, количество госпитализаций и смертей оказалось на 85% меньше чем той, где принимали плацебо.

Ожидается, что моноклональные антитела будут особенно полезны для тех, кто менее чувствителен к вакцинам или имеет противопоказания для их применения, например онкологические больные или люди с подавленной иммунной системой.

После этой новости акции Vir Biotechnology выросли на 41% на премаркете.

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