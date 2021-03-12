Крутое пике: прибыль госсектора Беларуси "упала на самое дно"

Многие белорусские компании уже подвели бухгалтерские итоги прошлого года. Финансовое положение белорусских предприятий в прошлом году резко ухудшилось, а в госсекторе прибыль вообще упала более чем в 20 раз. Почему?

Почему финансы поют романсы

В целом по экономике прибыль также резко снизилась, но не так драматично.

По данным Национального статистического комитета, чистая прибыль, которую сгенерировали в прошлом году субъекты экономики, составила 6,1 млрд рублей и снизилась на 42,6% по сравнению с 2019 годом.

При этом количество убыточных предприятий выросло с 935 в 2019-м до 1040 в 2020-м, а чистый убыток — в 3,5 раза и составил 6,3 млрд рублей.

Где столько убытков? Как оказалось, в госсекторе.

В бюллетене о показателях деятельности организаций госсектора, который в марте опубликовал статкомитет, говорится, что по итогам 2020 года чистая прибыль в госсекторе составила всего 242,1 млн рублей. Для сравнения: в 2018 году чистая прибыль в госсекторе сложилась на уровне почти 1,8 млрд рублей, в 2019 году — почти 5,5 млрд рублей.

Таким образом, чистая прибыль в госсекторе в 2020 году сократилась по сравнению с 2018 годом примерно в 7,3 раза, а по сравнению с 2019 годом — вообще в 22,7 раза!

С чем связано такое резкое проседание чистой прибыли предприятий с госкапиталом? С большими убытками.

Так, например, в строительстве зафиксирован огромный убыток — по этому виду деятельности отрицательный финансовый результат составил более 2 млрд (!) рублей. Это огромная сумма по белорусским меркам, и наблюдатели сходятся во мнении, что эти бухгалтерские убытки связаны со строительством БелАЭС. Именно в Островецком районе, где располагается атомная электростанция, был зафиксирован такой же убыток — более 2 млрд рублей.

В других видах деятельности убытки предприятий госсектора не такие огромные, но также впечатляют.

Например, в деревообработке убыток предприятий с госкапиталом в 2020 году составил 378,1 млн рублей. А госорганизации, которые занимаются транспортной деятельностью, зафиксировали убытки в размере 321 млн рублей.

Также в большом минусе оказались госпредприятия, которые занимаются производством пластиковых и неметаллических изделий (убыток по этому виду деятельности составил 210 млн рублей), машиностроением (отрицательный финансовый результат по отрасли —162 млн рублей).

С чем связано столь резкое ухудшение финансовых показателей в госсекторе?

О причинах, по которым в Островецком районе возникли огромные убытки, неизвестно. Власти распространяют много новостей о запуске и наладке атомной станции, но данные об условиях финансирования этого проекта максимально дозируют.

Что касается иных отраслей, то эксперты выделяют две ключевые причины больших убытков.

Первая — финансовые потери, возникшие в связи с девальвацией. Переоценка валютных кредитов, которые привлекались предприятиями, по возросшему в прошлом году валютному курсу, привела к переоценке обязательств предприятий. Как следствие — падение чистой прибыли и рост убытков у тех, у кого валютные кредиты были особенно большими.

Вторая распространенная причина плачевных финансовых показателей — стремление предприятий с госкапиталом выполнять директивные указания властей и поддерживать объемы производства на докризисном уровне, игнорируя упавший из-за пандемии спрос на промышленную продукцию.

Проблемы не только корпоративные, а уже и общественные

По данным Нацбанка, ряд государственных предприятий имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком в 2020 году на уровне около 14% (!) к ВВП.

Понятно, что из-за убытков рассчитываться по долгам предприятиям, собственником которых выступает государство, станет еще сложнее. Поэтому явное ухудшение финансовых показателей обостряет долговую проблему в госсекторе.

«Ключевая проблема госпредприятий, к сожалению, в ряде случаев связана даже не с убытками, а с неэффективностью бизнес-моделей. К сожалению, до реформ, которые бы выражались в реструктуризации и повышении эффективности госпредприятий, в Беларуси дело не дошло», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Реструктуризацию и реформы в госсекторе власти Беларуси пытаются заменить мерами, которые принципиально проблемы на уровне госпредприятий не решают, считает эксперт.

«Нежелание что-либо принципиально менять в госсекторе приводит к тому, что решение финансовых проблем госпредприятий откладывают на более поздний срок. При этом делается это путем перераспределения долгового навеса госпредприятий в том числе на бюджет и на банки. В результате, долговые вопросы госпредприятий становятся потенциальными проблемами бюджета и банков», — говорит Иосуб.

По его мнению, учитывая большие долги госсектора, такая вот переупаковка долгов в 2021 году будет продолжаться. Это мнение разделяют и другие эксперты.

«Судя по действиям властей, пока четкого понимания, что делать с проблемными предприятиями, у них нет. Этот год начался со сделок, в рамках которых госбанки прощали проблемные долги госпредприятий, некоторые корпоративные долги конвертировались в акции и передавались банкам, некоторые были конвертированы в госдолг», — констатировал в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

При этом он обратил внимание, что платежи по госдолгу осуществляются за счет средств бюджета, который наполняется налогоплательщиками.

«Поэтому перекладывание долгов госпредприятий на госбюджет приводит к тому, что корпоративные проблемы становятся потенциальной головной болью всего белорусского общества. Соответственно, финансовые трудности госпредприятий — это уже не только корпоративные, но и общественные проблемы», — резюмировал Крук.

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