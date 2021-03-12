Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали семерых активных участников закрытого "дворового чата" в Московском районе Минска, члены которого выступали в поддержку протестов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее данным, за последний месяц следователи установили личности администраторов целого ряда чатов. Средний возраст задержанных - 30-35 лет. По данным начальника отдела ГУ Юрия Ткачука, правоохранители "обнаружили свыше тысячи таких чатов".

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Власти оценивают деятельность участников "на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями". По закону наказание по данной статье может составить от шести до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении блогера Мотолько

При этом в МВД напомнили об освобождении от уголовной ответственности в случае способствования в выявлении подобных действий.

10 марта Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении популярного блогера Антона Мотолько. Блогера подозревают, в частности, в том, что, находясь за пределами Беларуси и якобы "действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, он "объединил экстремистские группы (так называемые "дворовые чаты"), создал экстремистское формирование и руководит им". Следствие "проводит работу" по признанию его Telegram-канала экстремистским.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Зачастую действия демонстрантов координируются через "дворовые чаты" в Telegram.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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