Китай: вместо демократических выборов в Гонконге будут "патриотические"

Всекитайское собрание народных представителей - формально высший орган власти в КНР - в четверг приняло резолюцию о необходимости изменить избирательную систему Гонконга таким образом, чтобы им, как сказано в документе, управляли патриоты.

"За" проголосовали 2895 депутатов, "против" никто, воздержался один.

Детальный законопроект будет разработан и принят Постоянным комитетом ВСНП в течение нескольких ближайших месяцев.

Что изменится?

Законодательный совет Гонконга состоит из 70 человек. Прежде половина из них назначалась и представляла в основном местный бизнес, тесно связанный с материковым Китаем.

Однако свободные выборы оставшихся 35 депутатов приводили в городской парламент много представителей продемократических движений.

Теперь предполагается существенно расширить полномочия контролируемого Пекином избирательного комитета Гонконга, который сможет проверять и не допускать до выборов выдвигаемых кандидатов и напрямую назначать большинство членов Законодательного совета.

Численность совета планируется увеличить, при этом все дополнительные депутаты будут назначаться избирательным комитетом.

Критики говорят, что в городском парламенте теперь вообще не будет оппозиции.

Закручивание гаек

Накануне открытия сессии ВСНП в прошлую пятницу его зампредседателя Ван Чен заявил, что цель нововведений - ликвидировать заложенные в системе риски и гарантированно обеспечить патриотам власть в автономной провинции.

По его мнению, бунты и волнения, имевшие место в гонконгском обществе, продемонстрировали наличие пробелов и недостатков в существующей избирательной системе.

В прошлом году, продвигая новый закон о безопасности Гонконга, положивший конец особым правам его жителей, официальные лица в Пекине тоже говорили о "пробелах в законодательстве".

Принятое в пятницу решение - самая серьезная политическая перемена в Гонконге со времени его передачи Британией Китаю в 1997 году, считает профессор Национального университета Австралии Бенджамин Хилман.

Радикальные изменения драматическим образом сокращают пространство политической конкуренции в Гонконге, в чем и состоит их единственная цель, заявил эксперт Би-би-си.

Что говорят в Гонконге

Житель Гонконга, отказавшийся назвать себя, сказал корреспонденту Китайской службы Би-би-си, что новый избирательный закон станет очередным шагом назад.

"Нас делают все больше и больше похожими на материк, - заявил он. - Говоря "патриоты", они имеют в виду просто угодных им людей. Теперь участие в выборах вообще теряет смысл".

Однако другая гражданка, представившаяся госпожой Хо, выразила мнение, что все делается правильно и что людей, которые не мыслят патриотическим образом, к власти допускать не следует.

"Мы вернулись в Китай, и китайское правительство должно определять основы наших законов", - полагает она.

Бывшая британская колония перешла под управление КНР в 1997 году. При этом Пекин обещал 50 лет соблюдать принцип "одна страна - две системы" и Основной закон - "мини-конституцию" Гонконга, обеспечивавшие его гражданам свободу слова и собраний и независимую судебную систему.

В качестве международного финансового и инвестиционного центра город сыграл важную роль в экономическом подъеме Китая.

При передаче Гонконга Китаю многие его жители надеялись, что за полвека и на материке произойдут демократические перемены, но события пошли в ином направлении.

В 2019 году в Гонконге произошли массовые волнения, непосредственным поводом для которых была попытка пропекинской исполнительной власти города провести через Законодательный совет закон об экстрадиции людей в материковый Китай по запросам его силовых органов.

После принятия в июне прошлого года нового закона о безопасности Гонконга, сделавшего уголовно наказуемыми не только прямые призывы к независимости, но и "разжигание вражды к властям" и апеллирование к мировому общественному мнению, около ста горожан были арестованы и обвинены в подрывной деятельности. Самый известный из них - медиа-магнат Джимми Лай.

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