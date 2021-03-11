Совбез ООН осудил насилие в отношении протестующих в Мьянме

Совет безопасности ООН обеспокоен давлением на медперсонал, гражданское общество и журналистов в Мьянме, где более месяца не утихают протесты против путчистов.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных протестующих против путчистов в Мьянме. Об этом информагентства сообщают в среду, 10 марта, со ссылкой на неназванных дипломатов. Совет выразил глубокую озабоченность "ограничениями, затронувшими медицинский персонал, гражданское общество, членов профсоюзов и сотрудников СМИ", а также призвал немедленно освободить всех произвольно задержанных.

Пришедшим к власти военным следует проявлять сдержанность, подчеркнули в ООН. В принятом на заседании заявлении говорится, что Совет Безопасности будет следить за ситуацией в Мьянме, однако в документе не упомянуты сам военный переворот или возможное введение международных санкций.

США ввели санкции против родственников главнокомандующего ВС Мьянмы

Между тем США расширили санкции в отношении путчистов. Штрафные меры коснулись двух совершеннолетних детей главнокомандующего Вооруженными силами азиатской страны Мина Ауна Хлайна, сообщило американское министерство финансов. Вашингтон без колебаний введет новые меры против тех, кто подстрекает к насилию и подрывает волю народа, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Ранее США ввели санкции в отношении двух причастных к путчу министерств и двух компаний, связанных с мьянманскими военными.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) приветствовала позицию США, однако призвала к ужесточению санкций. Введенные Вашингтоном меры не относятся к тем, которые заставят путчистов изменить поведение, убеждены в HRW. Правозащитники рекомендовали сосредоточиться на каналах поступления доходов военной хунты, перекрытие которых станет более ощутимым ударом для вооруженных сил.

Великобритания также изучает возможность санкций в отношении Мьянмы, заявил министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб. Официальный Лондон "ясно дает понять, что режиму нельзя позволить извлекать выгоду из злоупотребления властью и нарушений прав человека", отметил британский министр.

Правозащитники AI обвинили путчистов в использовании боевого оружия

Правозащитная организация Amnesty International обвинила военных в применении боевого оружия в отношении демонстрантов. Эксперты AI пришли к такому выводу, проанализировав 55 видеозаписей. Правозащитники расценили некоторые зафиксированные на видео убийства как внесудебные казни. По сведениям мьянманских СМИ, к насилию над протестующими причастны военнослужащие пехотной дивизии, которая в августе 2017 года участвовала в операции против мусульманского меньшинства рохинджа.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов. В конце февраля пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, рост насилия со стороны силовиков уже привел к гибели десятков человек. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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