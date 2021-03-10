Елизавета II ответила на слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Проблемы, о которых принц Гарри и его супруга недавно рассказали в интервью CBS, будут обсуждены внутри королевской семьи, говорится в заявлении Елизаветы Второй.

Королева Елизавета II прокомментировала заявления супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган, о проявлениях расизма среди членов британской королевской семьи."Вся семья была опечалена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган", - говорится в заявлении королевы, обнародованном 9 марта.

"Затронутые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство, - отмечается далее. - Хотя некоторые воспоминания могут расходиться, они принимаются со всей серьезностью и будут обсуждаться семьей в частном порядке".

Что рассказали принц Гарри и его супруга

7 марта телеканал CBSпоказал интервью, в которомсупруга принца Гарри рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов королевской семьи. По ее словам, в кругу семьи проявлялось беспокойство о том, "несколько темной будет кожа" будущего первенца, когда Меган, мать которой - афроамериканка, была беременна сыном Арчи.

Внучатая невестка королевы Великобритании призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена. Уже после выхода интервью в эфир Опра Уинфри пояснила, что принц Гарри заверил ее, что разговоры о цвете кожи велись не королевой и не ее мужем принцем Филиппом.

Сам принц Гарри в ходе интервью пролил свет на натянутые отношения со своими родственниками после вступления в брак. Так, в какой-то момент он "чувствовал себя брошенным" своим отцом, принцем Чарльзом. Некоторое время тот даже не отвечал на телефонные звонки, подчеркнул герцог Сассекский. Отношения с братом, принцем Уильямом, также оставляют желать лучшего, добавил он.

Супруги рассказали в интервью, что ждут второго ребенка. Это будет девочка, ее рождение ожидается летом.

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