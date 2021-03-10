В России начали замедлять скорость Twitter

Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter в связи с невыполнением компанией требования удалять признанный в РФ противоправным контент. "С 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - заявило российское ведомство в среду, 10 марта.

В заявлении также указывается, что с 2017 года компании Twitter было направлено более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. "Не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметил российский регулятор.

Если руководство Twitter продолжит игнорировать требования РФ, "меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)", предупредил российский регулятор.

Мировой суд в Москве рассмотрит протоколы в отношении соцстей

Накануне "Интерфакс" сообщил о поступлении в мировой суд Москвы 12 протоколов в отношении социальных сетей Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, а также компании Google, обвиняющихся в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Два административных протокола составлены в отношении Telegram, один - в отношении TikTok, и по три протокола - в отношении Facebook, Twitter и Google, указывается далее.

Речь идет о "правонарушениях", совершенных с 22 по 24 января, пояснили в Таганском суде. Судебные заседания по рассмотрению протоколов в отношении TikTok и Telegram назначены в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы на 6 апреля, в случае других соцсетей и Google - на 2 апреля. Наказание за правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Роскомнадзор о протоколах в отношении соцсетей

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.

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