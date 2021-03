Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил власти РФ и Китая в использовании вакцин от коронавируса в качестве средств для ведения пропаганды. Обе страны поставляют препараты для вакцинации другим странам "в очень ограниченном объеме", но широко рассказывают об этом общественности, заявил он во вторник, 9 марта, в Брюсселе.

"По имеющимся данным, в этих странах на 100 жителей было введено вдвое меньше доз, чем в Европейском Союзе. И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности", - подчеркнул глава Евросовета.

It's natural to be impatient, but with time we will win the war against #COVID19.

The fight against #COVID19 is not a sprint: it’s a marathon in which Europe is well placed to lead.

5 reasons why 🇪🇺 will be a major ally in freeing the world from this virus 👇