Глава Европейского агентства лекарственных средств назвала "Спутник V" русской рулеткой. Разработчик требует извинений

Разработчики российской вакцины против коронавируса ”Спутник V” потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом сообщается в официальном аккаунте ”Спутника V” в твиттере.

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих ”Спутник V”. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA].

Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. Создатели ”Спутника V” считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и его экспертизе.

Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF ей задали вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение ”Спутника V” до разрешения EMA. Виртумер-Хохе рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. ”Это в чем-то похоже на русскую рулетку”, — сказала она (цитата по AFP).

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины ”Спутник V” 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — уже одобрили применение препарата (Чехия заказала ”Спутник V” и допустила ее одобрение до решения EMA). Также, по данным разработчиков вакцины, она одобрена еще в 44 странах.

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