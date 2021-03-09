Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"

Фильм "Золотое дно", по словам его авторов, посвящен "дорогой недвижимости", а также "собственному авто- и авиапарку" Лукашенко. Сам белорусский правитель наличие у себя "дворца" отрицает.

Белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta (Нexta) в понедельник, 8 марта, выпустили на YouTube расследование "о коррупции (Александра. - Ред.) Лукашенко". По словам авторов фильма, изначально они хотели сделать "небольшой обзор" имущества белорусского правителя.

"Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора", - говорится в Telegram-канале. "Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий", - пояснили авторы расследования.

"18 объектов недвижимости и коллекция автомобилей премиум-класса"



В фильме "Лукашенко. Золотое дно" перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский правитель. Среди них перечисляются резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области. Как утверждает источник Nexta, на содержание государственных резиденций, которые, по мнению репортеров, Лукашенко по сути приватизировал, ежемесячно уходят "десятки миллионов долларов".

По версии авторов расследования, у Лукашенко также есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро. Эта сумма, как полагают журналисты, не включает стоимости обслуживания машин.

"Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь"



До выхода фильма Александр Лукашенко в течение трех дней дважды прокомментировал сообщения, что в его распоряжении якобы находится "личный дворец". Так, он заявил, что у него есть домик площадью семь на восемь метров, где он вырос с матерью. "Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", - добавил белорусский правитель.

По состоянию на утро 9 марта фильм Nexta набрал на YouTube свыше одного миллиона просмотров.

СК Беларуси запросил экстрадицию Путило из Польши



Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Аудитория каналов достигает порядка 2 млн человек. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В начале февраля начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло сообщил, что СК через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича - главного редактора этого канала.

Позднее министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

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