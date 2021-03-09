ФСБ оценила число участников январских акций за Навального в 90 тысяч

Департамент военной контрразведки ФСБ после акций против преследования Алексея Навального 23 и 31 января впервые получил задачу "выявить реальную картину поддержки" оппозиционера, пишет "Медуза".

На акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 и 31 января вышли в целом более 90 тысяч человек. Такие данные содержатся во внутренней статистике Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет интернет-издание "Медуза" во вторник, 9 марта, со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

Российские власти не озвучивали количество участников протестных акций. Управление МВД РФ по Москве оценило число вышедших на акцию 23 января в 4 тысячи человек.

Согласно сводке ФСБ, на акциях 23 и 31 января задержали около 12 тысяч человек, среди которых 761 несовершеннолетний. Это больше, чем по подсчетам правозащитного издания "ОВД-Инфо", которое сообщало о более 9,5 тысячи задержанных.

Протесты поддержали военные и росгвардейцы

В сводке ФСБ говорится также о военнослужащих Минобороны и Росгвардии, которые поддержали протесты. Некоторые из военных выходили на протесты прямо в форме, чтобы, как говорится в документе, ускорить процесс своего увольнения из вооруженных сил. Из-за того, что уволиться со службы по контракту сложно, участие в протестах становится "креативным решением проблемы, заявили собеседники "Медузы в силовых структурах. Всего в протестах участвовать пять военнослужащих, утверждает контрразведка ФСБ.

ФСБ также нашла десять военнослужащих, "которые выразили поддержку протестующим и готовность принять участие в акциях". В их отношении проводится проверка. В документе утверждается, что некоторые бывшие бойцы Росгвардии оказывали "пособническую помощь" активистам штаба Навального в Санкт-Петербурге "путем предоставления сведений о количестве войсковых нарядов и их экипировке". В штабе оппозиционного политика это отрицают.

В феврале сотрудники департамента военной контрразведки получили задачу "выявить реальную картину поддержки" оппозиционера, утверждает собеседник "Медузы". По его словам, такую задачу перед департаментом поставили впервые, в прежние годы было указание изучать подписчиков Навального в соцсетях.

В ФСБ, Минобороны и Росгвардии пока не комментировали публикацию "Медузы".

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Он был отправлен в колонию во Владимирской области.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ. В начале марта Евросоюз и США ввели в отношении России санкции за уголовное преследование оппозиционера.

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