"Русская женщина". На "Евровидение-2021" от России поедет певица Манижа

Участники национального зрительского голосования определили участницу "Евровидения" от России. На песенный конкурс 2021 года, который состоится в Роттердаме, отправится певица Манижа Сангин, которая родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Ее песня называется "Русская женщина", и по словам автора, рассказывает "о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России".

На "Евровидении" 2020 года, которое было отменено из-за пандемии коронавируса, Россию должна была представлять группа Little Big. Однако ее участники решили не участвовать в отборе этого года.

Интерфакс цитирует лидера группы Илью Прусикина, который объяснил это решение тем, что песня UNO, которая победила на российском отборе в прошлом году, пользуется большим успехом, и музыканты не хотят, "чтобы их новую песню сравнивали с хитом прошлого года".

В YouTube видеоклип с песней UNO посмотрели 189 млн раз, он стал самым популярным видео в истории канала "Евровидения" на этой платформе.

Манижа объяснила, что ее песня посвящена положению женщин в России и была написана 8 марта 2020 года. "Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, - цитирует ее слова ТАСС. - Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни".

Не только музыка

Манижа Сангин начала выступать с начала 2000-х годов, принимала участие в проекте "Ру.кола", позже стала записывать музыку как самостоятельный автор и исполнитель.

Ее музыкальные клипы в "Инстаграме" смотрят сотни тысяч человек, она выпустила два сольных альбома.

Манижа также активно известна как защитник прав женщин. В 2019 году она помогла запустить приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться жертвы домашнего насилия. Она также выпустила клип "Мама", призванный привлечь внимание к проблеме.

В 2020 году Манижа стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кроме Манижи, в отборе участников "Евровидения" от России принимали еще два исполнителя: группа Therr Maitz (песня "Future is bright") и дуэт #2Маши с песней "Bitter words".

Концерт состоится, но, возможно, без зрителей

Организаторы "Евровидения" 2021 года намерены провести конкурс вживую, он должен состояться в Роттердаме (Нидерланды) 18-22 мая.

Как заявил в интервью Би-би-си супервайзер конкурса Мартин Остердаль, участникам "Евровидения" из 41 страны будет необходимо приехать. "Это не туристическая поездка, это работа, которую нужно делать", - сказал он.

Решение о том, будут ли присутствовать на концерте зрители, примут позднее. "Надеюсь, у нас будет немного зрителей, это сильно повлияет на атмосферу трансляции", - добавил Остердаль.

Ранее в Европейском вещательном союзе говорили, что количество участников от каждой делегации будет сокращено почти вдвое - до 20 человек, а сам конкурс будет проводиться с соблюдением мер социального дистанцирования.

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