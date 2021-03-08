Мертвому припарки. Попытки спасти Крым от засухи бесполезны

Катастрофический дефицит пресной воды в последние месяцы остается самой острой проблемой для жителей аннексированного Россией Крыма. Нехватка водных ресурсов после перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала усугубилась из-за прошлогодней засухи. Водохранилища опустели, и даже обильные осадки осенью и зимой не смогли выправить ситуацию. Из кранов по-прежнему течет ржавая вода с неприятным запахом. Ее дают строго по графику.

В преддверии курортного сезона в Крыму остается нерешенным самый главный вопрос: где взять воду? Имеющихся запасов не хватает даже для местных жителей, не то что туристов. По данным крымских синоптиков, к началу февраля 2021 года в водохранилищах естественного стока на полуострове оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов – в 2,5 раза больше.

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Меры, которые принимает российская администрация полуострова, зримых результатов не приносят. Еще в конце прошлого лета в столице Крыма и в Бахчисарайском районе ввели график подачи воды в жилые дома: по три часа утром и вечером. Подобные меры позже распространились и на Большую Ялту, Большую Алушту и Белогорский район. При этом вода, которой обеспечивали крымчан, была малопригодна для использования. Жители Симферополя жаловались на то, что из кранов течет грязная жижа. Ее даже прозвали "крымский квас".

С тех пор ситуация в лучшую сторону не изменилась. "[С водоснабжением] все так же, без изменений. В кранах воды не больше, но и не меньше. Подача воды по графику – в большинстве районов крымской столицы, народ торопится домой по вечерам, чтобы успеть до девяти помыться, приготовить пищу и т. д. Воду могут отрубить на полчаса, на час раньше, могут чуть продлить – каждый день это лотерея. Качество оставляет желать лучшего: ржавчина, муть и несвежий запах – частые спутники. Удивление и негодование притупляется", – рассказывает общественный активист из Симферополя Алексей Ефремов.

Надежды на то, что ситуацию спасут обильные дожди и снега, прошедшие в Крыму минувшей зимой, оправдались лишь отчасти. Львиную долю осадков получили реки юго-западной части полуострова. Центральный и юго-восточный Крым по-прежнему остаются без влаги. В Гидрометцентре республики сообщили, что за последний месяц крымские водохранилища увеличили запасы на 30 процентов, получив более 12 миллионов кубометров воды. Однако в них все равно сохраняется критически низкий уровень. Хуже всех пришлось Симферопольскому водохранилищу (основному резервуару столицы Крыма), в котором осталось лишь 7 процентов воды. Гидрологи обещают, что примерно через месяц, после того как в горах растает снег, оно получит дополнительный объем, но погоды это не сделает.

Климатологи предупреждают, что ждать милостей от природы крымчанам не стоит. "Засушливые и влажные периоды у нас повторяются: три-четыре года засушливый период, затем три-четыре года – влажный. Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", – заявил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владимир Рябов.

В октябре правительство РФ представило новый четырехлетний план водоснабжения Крыма стоимостью 48 миллиардов рублей. В рамках этой программы уже построили комплекс гидротехнических сооружений на самой полноводной реке Крыма – Бельбеке. Его возведением занимались российские военные. В составе комплекса – водоочистные сооружения, водопроводные насосные станции и ковшовый водозабор для захвата паводковых вод. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все это дополнительно даст городу 50 тысяч кубометров воды в сутки. С 1 марта на объекте идут пусконаладочные работы. В последние месяцы Севастополь также использует воду из Гасфортовского озера, а также из Инкерманского и Кадыковского карьеров, отчего эти водоемы заметно обмелели.

Строительство водозабора вызвало негативную реакцию у общественников. "Мы с местными активистами были одними из тех, кто отстаивал реку Коккозку (ранее существовал проект переброса воды из этой реки в Чернореченское водохранилище. – Прим. РС). История продолжается с многострадальной "речкой-Бельбечкой". Как простого жителя полуострова, влюбленного в него, меня просто убивают, обескураживают и вызывают бурю негодования любые масштабные нарушения природного баланса, будь то вырубка деревьев вдоль автотрассы "Таврида", карьеры по всему Крыму или такие вот стройки века", – говорит общественный активист Алексей Ефремов.

Эколог Сергей Маликов, член экспертного совета при комитете Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, отметил, что само по себе строительство паводкового водозабора не нанесет ущерба природному комплексу Крыма:

– Если достать какое-то определенное количество воды из реки, ничего страшного природе не будет. Вода течет, притоки идут, мы забрали какую-то часть, но есть подземные реки, которые снова наполнят русло. Такого не бывает, чтобы мы полностью забрали воду и река высохнет. Конечно, надо следить за рекой по текущему месту забора, чтобы это было безопасно для водной фауны и реликтовых растений. Должен быть проведен правильный анализ территории. И главное, чтобы под шумок дальше где-то не начинали забор [воды].

По словам Маликова, строительство водозаборов на реках и бурение глубоких скважин в настоящее время для Крыма неизбежно: "Вопрос не в деньгах, а в создании полноценной комфортной среды. Вода – ключевой фактор". В то же время "глобально повлиять [на ситуацию с водоснабжением полуострова] забор какого-то количества воды не может – нужна полномасштабная система водообеспечения территории".

Крымчане не верят, что меры, предпринимаемые властями полуострова, помогут исправить ситуацию. "Почему не расчищают от ила, не бетонируют дно обмелевших водохранилищ, почему не пользуются моментом, чтобы вода не уходила в будущем? У меня нет ответа. Или надежда на авось, или попросту нет стратегического мышления и системного планирования, живут одним днем и забывают возникающие проблемы. Февральские осадки дали надежду, но она тут же растаяла, как тот же снег.Власти отчитались о притоке живительной влаги в закрома родины, но она почти незаметна невооруженным взглядом. На месте уже бывшего "симферопольского моря" хоть сейчас строй новые жилые кварталы и микрорайоны, что, видимо, скоро и произойдет", – говорит Алексей Ефремов.

По мнению крымского политолога, кандидата исторических наук Александра Севастьянова, республиканские чиновники делают все, что в их силах, но ситуация уже вышла из-под контроля. "Дело не во власти, а в реальных масштабах катастрофы. С 2014 года серьезных шагов для решения проблемы на местном уровне предпринято не было. Более того, на федеральном уровне проблема не ставилась крымским руководством как краеугольная. Либо коммуникации с центром не хватило, либо была надежда на то, что все решится само, или на то, что федеральный центр поставят перед фактом: проблема есть, мы ничего не можем сделать, надо что-то делать. Именно поэтому прошлогодняя засуха – самая сильная за 200 лет – сделала свое дело. Сегодня решение проблемы уже перенесено на федеральный уровень, потому что на местном уровне справиться с ней невозможно".

Российские чиновники на всех уровнях допустили крупные промахи при урегулировании водной проблемы. "Крымским властям нужно было наиболее полно информировать федеральную власть. Происходило в определенной степени замалчивание или приуменьшение проблемы. И когда она встала в полный рост, не было больше никакой возможности ее решить, кроме как ввести графики отключения воды. Федеральным властям стоило более предметно смотреть на эту проблему, в частности, вести диалог с Украиной. Если сегодня торговля между Киевом и Москвой не заморожена и продолжается, то при соответствующем желании и вопрос воды можно было решить. Это нужно было делать в 2019 году, когда власть в Украине поменялась и был период изучения друг друга. Возможностью не воспользовались, и ситуация зависла. Сейчас возможности диалога между Россией и Украиной по поводу воды практически исчерпаны", – отметил Севастьянов.

Идея вернуться к российско-украинским переговорам по поводу поставок днепровской воды в Крым сегодня выглядит утопической, соглашается эколог Сергей Маликов. В то же время, по его словам, две страны могли бы "вступить в коммерческие отношения как партнеры. Партнеры могут друг друга не любить, но взаимодействовать в рамках принятых условий – это нормально".

По словам эколога, обеспечить Крым водой могли бы "технологии опреснения морской воды, но надо понимать, что эти установки очень дорогие". "Может, проще водопровод построить [с материковой России]. Но надо смотреть откуда, потому что в Ростове и на Кубани тоже свои сложности с водой. Не так остро стоит проблема, как на полуострове, но взять и забрать оттуда миллионы и миллиарды литров воды будет сложно", – считает эксперт.

Александру Севастьянову вариант с опреснительными станциями также кажется наиболее адекватным: "Когда в 2018 году предпринимались попытки найти подземные источники, вышли крымские ученые и сказали, что воды там нет. Я готов поверить [вице-премьеру РФ Марату] Хуснуллину, что подземные источники нужно еще раз поискать и, возможно, опровергнуть устаревшую информацию. Но с другой стороны, если говорить о подстраховке от повторения засухи, работа с опреснительными сооружениями была бы наиболее перспективной".

По мнению Севастьянова, водный коллапс "не приведет к обострению социальной напряженности в Крыму, потому что крымчане с этим сжились давно":

– В крымских городах до 2014 года было такое, что вода по разным причинам тоже давалась по часам. Бывало, что воды не было по ночам. Поэтому сейчас ничего нового не происходит. Тем более у этой проблемы есть политическое обрамление, есть сформированный средствами массовой информации виновник проблемы – украинское руководство, причем вне зависимости от персоналий. Поэтому водная проблема служит скорее мобилизующим, объединяющим фактором: "Нам тяжело, но мы будем это преодолевать". В то же время для имиджа местных и федеральных властей в предвыборный год решение водной проблемы может стать очень важным фактором электорального успеха или неуспеха.

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