Газета не сообщает, в чем именно будут выражаться эти "тайные действия", но утверждает, что они должны быть очевидны для президента России Владимира Путина, разведслужб и Вооруженных сил РФ, но не для остального мира. Первый крупный шаг в этом направлении ожидается в течение следующих трех недель, говорится в статье со ссылкой на источники среди официальных лиц. По их словам, данные действия будут сочетаться экономическими санкциями.

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Кроме того, президент США Джо Байден выпустит исполнительный приказ, призванный ускорить укрепление сетей федерального правительства после взлома, к которому считают причастной Россию. О том, что США могут ответить на кибератаку не только санкциями, еще в конце февраля предупредил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, ответ США будет включать набор "видимых и невидимых" инструментов.

Еще одна крупномасштабная кибератака была зафиксирована в конце минувшей недели. В США, по предварительным оценкам, пострадали около 30 тысяч систем, в основном тех предприятий и госучреждений, которые используют программное обеспечение Microsoft и управляют своими почтовыми системами внутри компании. Электронная почта и другие системы, работающие в облачном сервисе Microsoft, не пострадали.

В Белом доме и Microsoft считают, что к кибератаке были причастны хакеры, поддерживаемые властями Китая, и их действия могут быть лишь началом более разрушительной деятельности, например изменения или удаления данных. По словам Салливана, администрация США внимательно отслеживает сообщения об использовании уязвимостей в Microsoft Exchange для потенциальной возможности взлома американских аналитических центров и предприятий оборонной промышленности.

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