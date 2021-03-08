США обвиняют спецслужбы РФ в кампании по подрыву доверия к западным вакцинам

Центр глобального взаимодействия при Госдепе США выявил четыре публикации с критикой западных вакцин от коронавируса, увязав их со спецслужбами РФ. Песков считает, что подобные утверждения — "это нонсенс".

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США считает, что российские спецслужбы "развернули кампанию, чтобы подорвать доверие" к западным вакцинам от коронавируса, включая разработанную германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, центр выявил четыре публикации, на примере которых, по его оценкам, можно было говорить о подобных усилиях. Так, в сообщениях нагнеталась информация о возможных осложнениях, ставилась под сомнение эффективность препаратов, утверждалось, что США поторопились с процессом одобрения вакцины Pfizer. WSJ признает, что аудитория изданий — небольшая, однако оговаривается, что их повестка может в дальнейшем быть растиражирована российскими и международными СМИ.

"Часть российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы"



"Мы можем сказать, что эти СМИ напрямую связаны с российскими спецслужбами", — заявил представитель Центра глобального взаимодействия. "Все они принадлежат иностранным (компаниям — Ред.), базируются за пределами США. Они сильно отличаются друг от друга по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", — полагает он.



"Russian disinformation campaign aims to undermine confidence in Pfizer, other Covid-19 vaccines, U.S. officials say" excellent new work coming from @SecureDemocracy https://t.co/CB1STVk1ca via @WSJ — Clint Watts (@selectedwisdom) March 7, 2021



В числе изданий, которые, по версии центра, использованы для дискредитации, названы сайты New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Первые два GEC связывает со Службой внешней разведки РФ, третий — с Федеральной службой безопасности России, четвертый — с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России. При этом конкретные доказательства связи изданий со спецслужбами в публикации не называются.

Песков: это — нонсенс



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в ряде СМИ публикаций с критикой западных вакцин. "Это — нонсенс", — отметил он. "Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", — добавил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

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