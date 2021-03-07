CNN: Белый дом готовится создать структуру по противодействию кибератакам

Администрация президента США Джо Байдена может сформировать целевую группу для борьбы с крупными кибератаками, "связанными с Китаем", передает "Интерфакс" телеканал CNN.

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) - это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности, в которую входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и другие, сказал американский чиновник из числа источников телеканала.

CISA подчеркнуло, что вредоносная активность, если ее не остановить, может "позволить злоумышленнику получить контроль над всей корпоративной сетью".

По оценкам источника CNN, около 30 тыс. пострадавших от "китайских" кибератак клиентов насчитывается только в США и 250 тыс. по всему миру, хотя эти цифры могут вырасти, сообщил источник.

Администрация Байдена серьезно обеспокоена серией недавних кибератак, о которых компания Microsoft заявила 6 марта. Речь идет о нескольких слабых точках в программном обеспечении ее серверов, которые используют хакеры. "Это активная угроза. Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить положение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. ".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил в Twitter, что правительство отслеживает сообщения о том, что американские мозговые центры, возможно, были скомпрометированы атакой, а также "оборонно-промышленные базы".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что министерство обороны в настоящее время работает над тем, чтобы определить, не является ли оно уязвимым.

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