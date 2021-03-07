Умерла известная чеченская правозащитница Хеда Саратова

По словам знакомых, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Саратова активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, защищала геев в Чечне.

Умерла известная чеченская правозащитница, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она скончалась в возрасте 55 лет предположительно от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщили в воскресенье, 7 марта, российские СМИ со ссылкой на знакомых активистки.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев выразил соболезнования по поводу смерти Саратовой. "Она не оставляла без внимания ни одно дело, требующее внимания со стороны правозащитников, принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру. Всегда была верна своей работе. Честность и отзывчивость она пронесла через всю свою трудовую деятельность. Ее кончина - огромная потеря для нашей республики", - написал он на своей странице в Instagram.

Активная правозащитная деятельность

Хеда Саратова с 1995 года работала как независимый журналист, активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, в том числе с правозащитным центром "Мемориал".

Она неоднократно оказывала помощь российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чечне в конце 1990-х - начале 2000-х годов, а в последние годы активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

В последние годы она иногда допускала неоднозначные высказывания. Так, в апреле 2017 года, комментируя сведения "Новой газеты" о похищениях и убийствах гомосексуалов в Чечне, Саратова заявила, что правоохранительные органы и "вся судебная система" "с пониманием отнесутся" к убийству гея его родственниками, "не будут рыпаться и защищать этого человека". На следующий день она сказала, что ее неправильно поняли.

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