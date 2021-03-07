Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его именем

Юристы экс-президента США направили ряду организаций, связанных с Республиканской партией, претензии из-за использования ими образа Трампа в мероприятиях по сбору средств и на сувенирах.

Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его образом и фамилией в мероприятиях по сбору средств и сувенирной продукции. Соответствующие претензии юристы экс-главы государства направили Национальному комитету Республиканской партии, а также организаторам кампаний по выдвижению республиканцев в Конгресс Соединенных Штатов и Сенат, пишет издание Politico в субботу, 6 марта.

Статьи по теме: Трамп впервые после ухода из Белого дома выступит на публичном мероприятии

Бывший глава Белого дома "сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, следующих принципу "Америка прежде всего", но это не дает ни друзьям, ни врагам разрешение использовать его образ без явного разрешения", подчеркнул неназванный советник Трампа. По его словам, экс-президент впал в ярость, поскольку его фамилию упомянули организации, поддержавшие республиканцев, проголосовавших за импичмент главы государства.

Дональд Трамп покинул пост президента США в январе 2021 года. В середине февраля Сенат не поддержал его второй импичмент, инициированный в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!