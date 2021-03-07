В Швеции, Германии и Австрии прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

В Австрии участники антикарантинных протестов требовали отставки канцлера Себастьяна Курца. На востоке Германии сотни противников мер по борьбе с COVID-19 устроили серию автопробегов. На протесты против коронавирусных ограничений вышли и сотни жителей Стокгольма.

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 116 млн жителей планеты. Почти 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 92 млн пациентов. Из-за тяжелой ситуации страны вынуждены вводить дополнительные ограничения или объявлять чрезвычайное положение.

Сегодня в нескольких европейских странах прошли протесты против коронавирусных ограничений.

Швеция



Сегодня в Стокгольме сотни людей вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с пандемией. Организаторы акции заявили о том, что считают действующие сейчас в стране ограничения необоснованными.

С 1 марта из-за роста числа новых заражений рестораны и кафе должны закрываться в Швеции не позднее 20:30 часов. В Стокгольме власти рекомендуют жителям носить маски в общественных местах, а также при посещении магазинов и парикмахерских. Поскольку на данный момент в Швеции запрещены встречи группами численностью более восьми человек, полиция неоднократно призывала демонстрантов разойтись. По итогам акции один полицейский получил легкую травму, один участник акции был задержан.

Австрия



В столице Австрии Вене в субботу несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная "Австрийская партия свободы". Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Германия



Около 350 водителей из разных городов восточной Германии устроили серию автопробегов, конечным пунктом которых стал саксонский Лейпциг. На стекла своих автомобилей участники акции прикрепили плакаты с лозунгами, критикующими, в том числе, кампанию по вакцинации от коронавируса. В тот же день в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом.

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