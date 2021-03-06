ООН так и не получила от ОАЭ доказательств того, что принцесса Латифа жива

В ООН заявили, что до сих пор не получили доказательств того, что дубайская принцесса Латифа жива, передает "Интерфакс" со ссылкой на новостную службу британской телерадиовещательной корпорации BBC.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Роберт Колвилл сказал, что были проведены встречи с дипломатической миссией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Женеве, но свидетельств тому, что Латифа жива, представлено не было.

Королевская семья Дубая ранее заявила, что принцесса находится в безопасности и о ней "заботятся дома".

Отец Латифы, эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, является премьер-министром и вице-президентом ОАЭ и считается одним из самых богатых правителей в мире.

На прошлой неделе BBC News обнародовала видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против ее воли на вилле после неудачной попытки побега из страны в 2018 году. В конце февраля 2018 года принцесса попыталась бежать из Арабских Эмиратов. В результате совместной операции Индии и ОАЭ в международных водах 4 марта 2018 года ее насильно вернули обратно. После появления кадров с принцессой Латифой ООН призвали начать расследование. Тогда Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Объединенных Арабских Эмиратов доказательства того, что Латифа жива.

В конце феврале также было опубликовано письмо Латифы, в котором она просит британскую полицию возобновить расследование и помочь освободить старшую сестру - принцессу Шамсу, которая была захвачена по приказу их отца в 2000 году. Письмо было написано в 2019 году, когда Латифу держали в заключении на вилле.

Шамсу похитили, когда ей было 18 лет и с тех пор ее не видели. На данный момент женщине должно быть 39 лет. В 2019 году Верховный суд Англии и Уэльса счел, что правитель эмирата Дубай похитил обеих дочерей и удерживает их против воли.

Кроме того, летом 2019 года сестра короля Иордании и шестая жена эмира Дубая принцесса Хайя бежала в Лондон и потребовала развода.

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