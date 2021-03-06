Первый президент Украины пригрозил России радикальными мерами, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о возможных "радикальных мерах", если Россия не признает себя стороной конфликта на востоке Украины. По его словам, РФ занимает странную позицию, не выдвигая никаких конструктивных предложений и считая себя "наблюдателем" в процессе, хотя "никто ей таких поручений, таких полномочий не давал".

"Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что Россия часто меняет риторику относительно выхода из ситуации на Донбассе. "Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там ни при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери", - сказал Кравчук.

По его словам, обращений к "агрессору" о помощи в разрешении конфликта с другим "агрессором" нет и "никогда не будет". Кравчук добавил, что у Киева есть "адекватные ответы" на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия. "Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. <...> Сегодня Украина не та, которая была пять, шесть, семь лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", - заключил председатель ТКГ.

3 марта народная милиция самопровозглашенной ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии, объяснив это защитой населения от "украинского террора". В ДНР заявили, что Киев нарушает условия перемирия, заключенного с 27 июля 2020 года, а международные наблюдатели на это не реагируют. Непризнанная республика потребовала от Киева отказаться от "огневых провокаций, направленных на срыв перемирия".

Кравчук как глава ТКГ выразил протест в связи с решением ДНР. В Контактной группе заявление народной милиции расценили как угрозу "одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что Кремль все чаще фиксирует обстрелы "со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований", которые базируются вблизи линии соприкосновения. По словам Пескова, Москва надеется, что руководству Украины удастся сдержать эти формирования и подразделения "от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности".

Кремль также рассчитывает, что партнеры по "минской четверке" будут использовать свое влияние, чтобы не дать ситуации перейти через "красную черту", то есть к полноформатным боевым действиям.

Украинский МИД в ответ на заявление Пескова потребовал от России "прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства".

"Не Германию и Францию ​​нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - сказал УНИАН спикер МИД Олег Николенко.

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