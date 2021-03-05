ЕС исключил двух соратников Януковича из санкционного списка

Санкции ЕС отменены в отношении экс-премьера Украины Арбузова и бывшего министра образования Табачника. В отношении Виктора Януковича и ряда других лиц штрафные меры остались в силе.

Совет Евросоюза исключил из санкционного списка двух бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, в отношении которых действовали санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоении государственных средств, говорится в сообщении, обнародованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 5 марта.

Санкции в отношении остальных фигурантов списка, включая самого Януковича, продлены еще на год до 6 марта 2022 года. Помимо Януковича, в штрафном списке остались его сын Александр, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.

Совет ЕС принял решение о продлении санкций 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многим из них удалось успешно оспорить решение ЕС о введении против них санкций в Европейском суде.

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