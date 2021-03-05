Евродепутаты взяли под опеку еще девять политзаключенных в Беларуси

Шефство осуществляется по линии немецко-швейцарской неправительственной организации Libereco. Эта организация уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси.

К кампании солидарности с белорусскими политзаключенными #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco, присоединились еще девять депутатов парламентов стран ЕС, Великобритании и Швейцарии. Они взяли шефство над политзаключенными Григорием Гунько, Ильей Трахтенбергом, Ксенией Луцкиной, Александром Бабичем, Виктором Борушко, Татьяной Лосицей, Аллой Шарко, Анастасией Миронцевой и Викторией Миронцевой, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна" в пятницу, 5 марта.

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Новые "опекуны" призвали белорусские власти незамедлительно освободить их "подопечных", прекратить насилие и репрессии против политических оппонентов и не препятствовать мирным протестам граждан. Баронесса Анджела Смит из британской Палаты лордов, взявшая шефство над Григорием Гунько, который уже полгода находится в тюрьме без суда, в частности, подчеркнула, что "право на мирные протесты - это основное достоинство и право человека, которые необходимы любой и каждой стране, претендующей на демократию".

"Я призываю к немедленному прекращению насилия, освобождению всех политиков, свободе слова и проведению новых честных выборов", - подчеркнула "опекун" Ильи Трахтенберга депутат Швейцарского национального совета Катарина Прелич-Хубер.

"Забирать у людей право на свободу выражения мнений - это не признак достойного руководства. Фактически это признак репрессивного режима, который не в состоянии уважать разные мнения, но задерживает граждан за политические взгляды, которые не соответствуют мнению властей", - заявила "шеф" Виктора Борушко - председатель Комитета по равноправию и недискриминации в ПАСЕ Петра Байр.

Правозащитная кампания Libereco

9 июля, ровно за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация "Libereco - партнерство за права человека" начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.

Организаторы кампании призывают к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека. Все, кто желают поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хештега #WeStandBYyou.

С августа в Беларуси не прекращаются протесты против фальсификаций на выборах, а также репрессий в отношении оппозиционеров, активистов и митингующих. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков против протестующих.

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