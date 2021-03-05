Президент Эстонии привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу утром ввели первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Вакцинация главы государства состоялась в Северо-Эстонской региональной больнице, сообщили 5 марта утренние теленовости ERR.

Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то она попросила сделать инъекцию себе, а также всем членам делегации.

Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны. При этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила — носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.

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Кальюлайд также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации.

"Я думаю, что стоит использовать эту возможность, если имеется возможность вакцинироваться. И знаете, AstraZeneca — это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину "Спутник", — сказала президент Эстонии.

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