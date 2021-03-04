ЕС не ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"

В настоящее время переговоры о закупке для стран Евросоюза российской вакцины "Спутник V" не ведутся, заявил представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает DW.

Ранее стало известно, что европейский медицинский регулятор EMA начал процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также европейский регулятор.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отмечают в РФПИ.

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