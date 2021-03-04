Ранее стало известно, что европейский медицинский регулятор EMA начал процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации.

Статьи по теме:
Коронавирус: в Британии ищут "пациента X", ЕС обсуждает паспорта вакцинации  (2)
"Левада-центр": большинство россиян считают коронавирус новой формой биологического оружия  (7)

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также европейский регулятор.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отмечают в РФПИ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!