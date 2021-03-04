Instagram удалил 530 аккаунтов за кампанию против Навального

Используя хештеги и геотеги, характерные для постов об акциях в поддержку Алексея Навального, неизвестные распространяли вводящую в заблуждение информацию, отмечают в Facebook.

Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в Instagram, злоупотреблявших хештегами и геотегами с целью дискредитировать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается в отчете Facebook, опубликованном 3 марта, удаленные аккаунты были созданы преимущественно в России и предназначены для внутренней аудитории.

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"Люди, стоящие за этой активностью, использовали недавно созданные фейковые аккаунты,… чтобы публиковать большой объем нерелевантного или критического контента с определенными хештегами и геотегами с целью заглушить релевантную информацию" и ввести в заблуждение, говорится в докладе.

В частности, речь идет о таких хештегах, как #Путинуходи, #23января, #СвободуНавальному, а также геотегах мест проведения акций сторонников Навального. С их использованием размещались мемы на русском языке, критика в адрес протестующих и заявления о большом числе несовершеннолетних на митингах.

Протесты в РФ в январе и феврале

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше", в тот же день по всей РФ вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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