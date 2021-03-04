Ракета SpaceX взорвалась после первоначально успешной посадки

Прототип корабля Starship N10 загорелся через несколько минут после вертикальной посадки. Это уже третья неудачная посадка тестовой ракеты Starship.

Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый компаниейИлона Маска SpaceX для миссий на Луну и Марс, взорвался через несколько минут после первоначально успешной посадки на полигоне в штате Техас в среду, 3 марта. На видеозаписи видно, как непилотируемая ракета вскоре после старта вновь вертикально приземляется, но уже через несколько минут ее охватывает пламя. Это уже третья подряд неудачная попытка посадки ракеты Starship.

В рамках испытаний Starship SN10 вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Он повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Перспективный корабль SpaceX

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну и Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

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