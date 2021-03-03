Журналист Иван Голунов опубликовал видеохронологию своего задержания

На одной из записей с московских камер наружного наблюдения видно, как оперативник Денис Коновалов подбрасывает Ивану Голунову наркотики.

Журналист Иван Голунов в среду, 3 марта, опубликовал видео с разных камер наружного наблюдения, позволяющие восстановить происходящее в день его задержания. Как видно на почти 10-минутной записи, полицейские дежурили у дома журналиста с самого утра, точно знали, куда он пойдет, и готовились задержать его в конкретном месте.

В частности, на отметке 04.25 показан момент, когда, как утверждает голос за кадорм, оперативник Денис Коновалов подбрасывает Голунову наркотики. Журналист подтвердил "Медузе", что фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда по его делу.

"Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего, - прокомментировал Голунов запись в своем Telegram-канале. - Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного".

Голунов добивается справедливого наказания заказчика

Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку дело против него было прекращено. Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью и намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Голунова в конце декабря, обвиняемыми по нему проходят оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец.

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