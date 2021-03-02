"Медиазона" восстановила полную хронологию событий до и после убийства Немцова

"Медиазона" и Scanner Project получили доступ к полным биллингам, которые запрашивал СК в ходе расследования убийства Бориса Немцова. Благодаря этим данным, а также анализу видеозаписей и сведений об авиаперелетах, журналисты восстановили картину подготовки убийства политика и бегства убийц из Москвы.

Слежка за Немцовым велась как минимум с октября 2014 года, но стартовой точкой журналистского расследования стало утро 26 февраля, когда из Грозного прилетел последний соучастник убийства. "Хронология не только показала прямую связь с преступлением нескольких людей, которые не были осуждены, хотя их имена были известны, но и помогла выявить и назвать еще нескольких возможных соучастников", - говорится в материале. По данным журналистов, по последовательности звонков можно судить об иерархии в группе причастных к убийству - от рядовых участников до высокопоставленных представителей власти из Чечни.

По данным издания, к 26 февраля один из участников группы убийц Руслан Геремеев уже полтора месяца жил в квартире N11 в доме 46 по улице Веерная, которая стала штаб-квартирой группы. Сам Геремеев является майором Внутренних войск Чечни и с 2006 года служит в батальоне "Север", который подчиняется Рамзану Кадырову. А дядя Руслана Сулейман Геремеев является сенатором Совета Федерации.

Другой дядя Руслана Ваха Геремеев до января 2017 года возглавлял отдел полиции по Шелковскому району Чечни, а позже стал помощником главы Чеченской республики. Его место главы Шелковского РОВД занял родной брат Руслана Рустам Геремеев. Еще один дядя Вахит Геремеев был заместителем министра строительства Чечни, позже возглавлял администрацию Шелковского района. Самого Руслана Геремеева позднее рассматривали как возможного соучастника убийства Немцова, но в итоге даже не допросили как свидетеля.

Несколько часов спустя Руслан Геремеев звонит Беслану Шаванову - сотруднику чеченской полиции, который только что приехал в аэропорт Грозного, и бойцу полка "Север" Зауру Дадаеву, который следит за Немцовым с октября 2014 года и живет в соседнем доме с Геремеевым.

Не дозвонившись до Дадаева, Руслан Геремеев набирает своего родственника, Артура Геремеева - сотрудника Шелковского РОВД, которого также рассматривали как участника группы, но не допрашивали и обвинений не предъявляли. Артур общался со всеми участниками убийства и именно он в декабре 2014 года оформил на себя покупку квартиры на Веерной, 46. В декабре Артур прилетел в Москву вместе с Зауром Дадаевым - через два дня после того, как в столичную командировку официально отправили Руслана Геремеева.

Сам Заур Дадаев ночует в другой квартире на Веерной - в доме N3. После звонка Руслана Геремеева он несколько раз набирает Беслана Шаванова, тот все еще в аэропорту Грозного. После разговора Заур звонит Зарете Цакаевой - она работает в Москве и занимается подбором рейсов и бронированием билетов. Через 15 минут она перезванивает и присылает SMS, после чего Шаванов вылетает в Москву. Во время суда над убийцами Немцова Зарета Цакаева перестала выходить на связь, хотя ее вызывали на процесс для дачи показаний.

С Зауром в квартире находятся еще трое участников группы - Шадид и Анзор Губашевы, а также водитель и помощник Геремеева Руслан Мухудинов. Впоследствии Мухудинов станет единственным из соучастников, кого следствие назвало организатором убийства политика и объявило в розыск. "Медиазона" и Scanner Project находили свежие фото человека, похожего на Руслана Мухудинова в соцсетях его друзей. Судя по снимкам, летом 2020 года он жил в Чечне.

В 11:37 автомобиль Дадаева начинает дневную слежку за Немцовым, за которым также следят люди с "боевыми трубками" - аппаратами, которые группа купила специально для организации слежки и последующего убийства. При этом уже после убийства предполагаемые участники боевой группы звонили Зауру Дадаеву в том числе с Веерной улицы.

Важную роль в группе играл Асланбек Хатаев - человек, близкий к депутату Адаму Делимханову и неофициально занимавшийся сопровождением высокопоставленных чиновников из правительства Чечни. Сам Хатаев позднее будет созваниваться с другим номером, который принадлежит помощнице сенатора Сулима Геремеева Марине Дмитриевой. В январе 2013 года Хатаев купил дорогой дом в Истринском районе Подмосковья, покупал он и дорогие автомобили, а также купил квартиру, ранее принадлежавшую жене Адама Делимханова. Самого Хатаева по делу об убийстве допросить не удалось.

В 12:46 Беслан Шаванов прилетает в Москву и встречается с Шадидом Губашевым. Чуть позже Артур Геремеев и Руслан Мухудинов приезжают в район торгового центра "Европейский" и отеля "Рэдиссон Славянская", и Мухудинов звонит Зарине Исоевой - девушке, которая занималась уборкой квартир на Веерной. Во время следствия Исоева смогла опознать многих участников убийства на записях видеокамер. На суде Исоева говорила, что оплачивал уборку Руслан Геремеев. По ее словам, еще до убийства, в феврале 2015 года он пообещал сломать ей ноги, если она что-то лишнее узнает и расскажет. Через десять минут Геремеев и Мухудинов едут обратно на Веерную, а некоторое время спустя Геремееву звонит еще один участник группы слежки за Немцовым Темирлан Эскерханов. Впоследствии он тоже приезжает на Веерную.

После этого Руслан Геремеев с Веерной пытается дозвониться до Али Алиева. Тот не берет трубку, тогда Геремеев звонит Асланбеку Хатаеву. Сам Алиев многократно созванивается с Хатаевым и Русланом Геремеевым, особенно часто - перед встречей в "Президент-отеле" после убийства Немцова. Хатаеву также звонит помощница сенатора Сулеймана Геремеева Марина Дмитриева.

Впоследствии Геремеев, Али Алиев, Артур Геремеев и Темирлан Эскерханов собираются в гостинице "Украина", где встречаются с неким "другом Сашей" - предпринимателем Александром Дмитерко. Все это время группа слежки либо следит за Немцовым, либо дежурит возле его дома. Вечером Немцов уезжает в подмосковный поселок Бенилюкс, и слежку за ним приостанавливают.

На следующее утро 27 февраля участники группы делают еще несколько звонков по разным номерам, а затем в квартиру на Веерной для двухчасового разговора приходит Беслан Шаванов. Асланбек Хатаев находится в районе аэропорта Внуково, куда прибыл рейс из Грозного. Билеты на него бронировали Шарип Делимханов, родной брат Адама Делимханова, на тот момент командир "нефтяного" полка полиции и руководитель Беслана Шаванова. Этим же рейсом в Москву прилетел Халид Уцимиев - еще один сотрудник Шелковского РОВД и непосредственный начальник Асланбека Хатаева.

За Борисом Немцовым все это время продолжают следить, тогда как основные участники группы собираются на Веерной. При этом "главари" постоянно созваниваются с Уцимиевым, а Асланбеку Хатаеву звонит абонент, записанный в телефонных книгах как "Адам Делимханов". Ему также звонят с номера Разиты Делимхановой, супруги Адама Делимханова. С этим абонентом Асланбек Хатаев с октября 2014 года по 7 марта 2015 года общался 107 раз. Еще один регулярный абонент Хатаева - помощник Адама Делимханова Турпал Кучиев, с которым созванивается и Геремеев.

Позже Мухудинов и еще трое человек встречаются в отеле "Украина", а за Борисом Немцовым следят возле ГУМа. За час до убийства часть группы собирается на Веерной, и в 23:31 на Большом Москворецком мосту происходит убийство. Убийца, которым предположительно был Заур Дадаев, выстрелил в политика шесть раз и скрылся на автомобиле Zaz Chance, в котором были Губашев и Шаванов. Впоследствии машина была найдена в Трубниковском переулке между Новым Арбатом и Поварской, причем Заура Дадаева с Губашевым и Шавановым уже нет.

В 0:42 Губашев, Дадаев и Мухудинов возвращаются на Веерную, 3 и встречаются с неким Джабраилом. На суде этого человека называли только по имени. Адвокат погибшего политика Вадим Прохоров предполагал, что Джабраил работает в ФСБ. Заур Дадаев говорил, что Джабраил иногда ночевал на Веерной, 46, куда и направился вместе с Зауром Дадаевым, Анзором Губашевым и Бесланом Шавановым.

В этой же квартире уже находится Руслан Геремеев. Туда же приезжает и Артур Геремеев, который пытается открыть дверь, но потом уходит к машине, где находятся еще несколько человек, общается с ними. К мужчинам из дома спускается неизвестный. Вместе с Артуром они входят в дом. В 01:17 Артур Геремеев с неизвестным человеком выходит из подъезда, они садятся в машину и уезжают.

Руслан Мухудинов и Артур Геремеев приезжают к квартире на Веерной, 46, несколько минут общаются у машины на парковке и в 01:59 заходят в подъезд. Несколько минут спустя из дома выходят Заур Дадаев, Руслан Мухудинов, Артур Геремеев, Халид Уцимиев и Шамхан Тазабаев - бывший чеченский силовик, до 2011 года работавший командиром отделения ОМОН. Они садятся в машину и едут на Веерную, 3.

Утром 28 февраля Руслан Геремеев остается в своей квартире на Веерной, 46 и звонит Асланбеку Хатаеву, потом отвечает на звонок из Чечни от родного брата Рустама Геремеева, сотрудника Шелковского РОВД. Сам Асланбек Хатаев находится в районе квартир на Веерной и звонит Зарете Цакаевой, которая занимается бронью билетов на самолет. Спустя несколько минут Цакаева перезванивает. Асланбек Хатаев звонит на номер сенатора Геремеева, через минуту тот перезванивает сам.

Тем временем в дом 46 заходят Заур Дадаев и Руслан Мухудинов, десять минут спустя оттуда выходят Мухудинов, Анзор Губашев, Беслан Шаванов и неизвестный мужчина. Несколько часов спустя Руслан Мухудинов привозит Беслана Шаванова и Анзора Губашева в аэропорт "Внуково". На этот рейс также бронировали билеты на самого Руслана Мухудинова, на Асланбека Хатаева и на еще одного брата Адама Делимханова - Амхата Делимханова. Руслан Геремеев получает входящий звонок от майора полка "Север" Хусейна Абдулмулимова, также ему звонят с номера сенатора Сулеймана Геремеева. С этим абонентом Руслан Геремеев с октября 2014 года по 6 марта 2015 общался 14 раз, еще 54 раза за это время с ним созванивается Асланбек Хатаев.

Вечером того же дня Руслан Геремеев вместе с Русланом Мухудиновым приехали к отелю "Украина", откуда Геремеев уже не в первый раз звонит своему дяде, сенатору Сулейману Геремееву. Спустя две минуты Мухудинов звонит Али Алиеву, а Геремеев своему брату Рустаму Геремееву в Чечню. Другие члены группы также делают несколько звонков, включая звонки в Чечню.

Около 10 вечера в подъезд на Веерной, 3 заходит Джабраил. Через 30 секунд он выходит, следом за ним идет Артур Геремеев с вещами в руках. Через минуту Джабраил возвращается в подъезд и на этот раз выходит с Русланом Мухудиновым и неизвестным человеком с сумкой на плече. Впоследствии Артур Геремеев на автомобиле уезжает из Москвы в Чечню.

Тогда же Руслан Мухудинов и Заур Дадаев выходят из подъезда на Веерной, 3. Руслан отправляется за машиной, а Заур с пакетами и курткой в руках остается ждать у подъезда. Руслан подгоняет машину, вещи грузят в багажник. Они едут на Веерную, 46, причем эта квартира становится основной для Дадаева, раньше жившего в доме 3. При этом он накидывает куртку на голову, чтобы скрыть лицо от камеры в подъезде. На суде Заур Дадаев объяснял, что не мог больше оставаться на Веерной, 3, так как не хотел платить за новый месяц, и Руслан Геремеев разрешил ему пожить у себя.

Утром 1 марта Заур Дадаев на Веерной, 46 принимает звонок от "боевой трубки", которая переместилась в Чечню вместе с улетевшими Бесланом Шавановым и Анзором Губашевым. Руслан, Рустам и Сулейман Геремеевы также созваниваются, а Руслан Мухудинов звонит Зарете Цакаевой. В 12:32 Руслан Геремеев и Заур Дадаев улетают в Чечню, причем Геремеев предварительно общается с Геремеевым-сенатором. Их сопровождает неизвестный мужчина, которого не удалось опознать во время следствия. Во время суда домработница Зарина Исоева предположила, что четвертого человека зовут Асланбек, но телефон Асланбека Хатаева в это время находится в районе его дома и звонит Али Алиеву.

2 марта в Грозный улетает Халид Уцимиев, а 3 марта - Руслан Мухудинов, из основных участников группы в Москве остаются только Эскерханов и Хатаев, которым следствие не интересуется. При этом Хатаеву, как уже упоминалось, неоднократно звонили с номера, записанного как "Адам Делимханов".

В итоге следствие назвало Руслана Мухудинова единственным организатором и заказчиком убийства Бориса Немцова. Мухудинов объявлен в международный розыск. По делу были осуждены Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, Беслан Шаванов погиб при попытке его задержать.

Руслан и Артур Геремеевы бесследно исчезли. Следствие хотело допросить их, но дверь дома по месту их регистрации никто не открыл. Асланбек Хатаев переехал жить с семьей в чеченское селение Джалка - родовое гнездо Делимхановых. Следователи не смогли допросить Хатаева лично и направили вопросы чеченским следователям. Братьев Делимхановых, Сулеймана и Рустама Геремеевых следствие не допрашивало. В суд как свидетеля вызывали только Алибека Делимханова. А живущий в Москве Али Алиев не был допрошен даже в качестве свидетеля.

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