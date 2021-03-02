СМИ: ФСБ создала вымышленную личность жене предполагаемого убийцы Хангошвили

ФСБ России создала фальшивую личность не только предполагаемому убийце гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Вадиму Красикову (Соколову), но и его жене, говорится в новом расследовании Der Spiegel, Bellingcat и The Insider (перевод InoPressa) без указания имени женщины.

В декабре 2019 года, вскоре после публикации расследователей о Красикове, его супруга летала под вымышленным именем из Москвы в Крым, говорится в материале. По данным журналистов, она продолжала пользоваться мобильным телефоном мужа через несколько месяцев после убийства Хангошвили.

Анализ телефонных соединений и данных о местоположении показывает, что она выключила устройство 6 декабря 2019 года в московском аэропорту Домодедово. 7 декабря он снова заработал уже в Крыму. Тем же рейсом летела дочь Красиковой: расследователи обнаружили в списках двух пассажирок под разными именами, которые совпадают с именами жены Красикова и ее дочери. Указанные дни рождения совпадают с настоящими, только годы рождения изменены на один год. Анализ телефонных данных также позволяет предположить, что этим рейсом летели жена и дочь Красикова.

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По данным журналистов, супругу "тесно сопровождали" сотрудники российских спецслужб. В первые дни после разоблачения Красикова его супруга часто звонила некому сотруднику ФСБ по номеру мобильного телефона мужа. Кроме того, сотрудник ФСБ предположительно в звании генерала находился на борту летевшего в Крым самолета и с тех пор прилетал туда каждый месяц.

Из консульских документов ЕС, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что этот мужчина в феврале 2019 года пытался получить визу в греческом консульстве в Москве сроком на 90 дней, действительную для туристической поездки с апреля по октябрь. В этот период Хангошвили был убит в Берлине. Впрочем, в материале отмечается, что власти Греции отказали мужчине в долгосрочной визе, выдав вместо нее месячную, с конца апреля по конец мая. Судя по туристическим базам данных, в то время он в Европу не летал.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в центре Берлина. С 2002 года он находился в розыске в России по подозрению в терроризме, также он был фигурантом уголовного дела о нападении боевиков на Назрань в июне 2004 года.

С 2005 года Хангошвили жил в Грузии под новым именем и сотрудничал с местными органами безопасности. В 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси, годом позже он попросил убежища в Германии.

Вскоре после убийства Хангошвили по подозрению в совершении преступления задержали россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова 1970 года рождения. Также полиция нашла велосипед убийцы и пистолет: киллер выбросил оружие в реку Шпрее и пытался уехать с места преступления на велосипеде.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили, что человека с таким именем и датой рождения, как у Соколова, нет ни в одной базе, и сделали вывод, что пересечь границу с таким документом он мог при содействии российских спецслужб. Расследователи утверждают, что в действительности Соколова зовут Вадим Николаевич Красиков (род. 10.08.1965). До 2015 года он находился в розыске в России за убийство предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова в Москве, который тоже был застрелен киллером-велосипедистом.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, покушение на Хангошвили было совершено по заказу российских правительственных органов. Кремль это отрицает. Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили "кровавым человеком" и предположил, что его убили в результате криминальных разборок.

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