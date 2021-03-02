Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?

Помогут ли справиться с вариантами мутировавшего коронавируса уже имеющиеся вакцины? Если нет, то когда появятся новые и что для этого нужно? Немецкие вирусологи дали ответ.

Коронавирус мутирует. И чем больше появляется его новых вариантов, тем чаще звучит вопрос о том, насколько эффективны уже разрешенные к применению вакцины. Немецкие вирусологи подчеркивают, что мутация коронавируса — действительно новый вызов для исследователей, производителей вакцин, структур, которые дают разрешение на их применение, и всей системы здравоохранения. Однако имеющиеся сейчас возможности, заверяют специалисты, позволят с ним справиться.

"Благодаря существующим платформам по разработке вакцин против коронавируса мы имеем хорошие инструменты, чтобы реагировать на происходящие изменения", — заявила вирусолог, профессор Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Мэрилин Аддо.

Эффективны ли вакцины BionTech/Pfizer и Moderna против мутировавшего вируса?

В этой связи речь идет о двух мРНК-вакцинах, разрешенных к применению в ЕС, BionTech/Pfizer и Moderna, а также о векторной вакцине AstraZeneca. Эти препараты, считают немецкие ученые, можно сравнительно быстро изменить таким образом, чтобы они могли эффективно воздействовать на новые варианты коронавируса. Теоретически быстрее всего могут быть подвержены необходимым изменениям мРНК-вакцины, но и векторные достаточно быстро можно изменить лабораторным путем.

На практике о производстве нового поколения вакцин пока речь не идет. Угур Шахин, сооснователь фирмы BionTech/Pfizer, вместе со своими коллегами постоянно исследует новые варианты коронавируса, однако использует при этом только уже разрешенные к применению вакцины. "Мы как исследователи постоянно синтезируем новые варианты вируса и проводим тест по их нейтрализации. Мы пытаемся установить, могут ли антитела распознавать новые варианты вируса и нейтрализовать их", — говорит ученый. Пока исследования успешны.

Как подчеркивает Шахин, в результате удалось установить несколько важных фактов: "В случае британского варианта коронавируса проблема не в том, что имеющаяся вакцина хуже нейтрализует вирус, а в том, что он более заразный". Поэтому для того, чтобы справиться с этим вариантом мутировавшего коронавируса, нужны не новые вакцины, а "продолжение ряда специфических ограничительных мер, действующих во время локдауна, до того момента, пока как можно большему числу людей не будет сделана прививка".

Похожим образом, по словам ученого, обстоят дела и с бразильским вариантом коронавируса, против которого помогают уже имеющиеся вакцины. Что касается южноафриканского варианта, то некоторые вакцины пока не могут гарантировать защиту от него, признает Шахин. По его словам, пока на этот счет нет необходимых данных, и ученые не могут ничего комментировать. Но лабораторные исследования продолжаются, и исследователи надеются, что добиться успеха им поможет мРНК-вакцина и T-клетки, которые играют важную роль.

"Процесс допуска такой вакцины занимает около 2 месяцев"

Пока процесс производства новых вакцин не идет, поскольку необходимы клинические испытания. Однако препараты, эффективные против вариантов мутировавшего коронавируса, рано или поздно все равно появятся. Поэтому уже сейчас производители должны начать делать все возможное, чтобы в нужный момент препарат был как можно быстрее разрешен к применению. Но нужно ли торопиться?

"Разработка новой вакцины на базе уже существующей платформы длится 6 недель, а процесс допуска такой вакцины занимает около 2 месяцев", — поясняет Мэрилин Аддо. Структура, которая отвечает за допуск вакцин в Германии, — Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств — Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), который тесно сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Глава PEI Клаус Цихутек подчеркивает, что сейчас нужно использовать уже существующие вакцины. "Делать прививки теми вакцинами, которые есть, в любом случае лучше, чем вообще не делать прививки", — уверен Цихутек. Однако, по его словам, разговоры и предложения от Еврокомиссии о согласовании допуска в случае необходимости новых вакцин уже ведутся. В целом речь идет о том, чтобы новую вакцину разрешили применять по упрощенной процедуре.

Нужно ли торопиться с выпуском вакцин против мутировавшего вируса?

Обязательным, по словам Клауса Цихутека, является одно условие: "Производство новой вакцины должно происходить точно так же, как у вакцин, уже разрешенных к применению. Кроме того, в ходе клинических испытаний должно быть доказано, что она надежна и безопасна". Глава института Пауля Эрлиха отмечает, что в данном случае клинические исследования могут быть не столь всеобъемлющими, но фокусироваться именно на способности новой вакцины нейтрализовать мутировавший вирус.

Угур Шахин в этой связи напоминает, что производители сейчас используют все свои возможности для того, чтобы на рынок поступило как можно большее количество вакцин, и не нужно торопиться с процессом производства новых вакцин до тех пор, пока имеющиеся в наличии показывают свою эффективность. "Мы не хотим производить вакцину, которая будет эффективна против новых вариантов, но не будет помогать при первоначальном варианте вируса", — указывает вирусолог.

С ним согласна и Мэрилин Аддо: "Мы не должны уже завтра начать производить новую вакцину, важно другое — у нас есть необходимые инструменты, чтобы реагировать на происходящие изменения". Гораздо важнее сейчас позаботиться о справедливом распределении вакцины. "Мы должны сделать так, чтобы вакцина была распределена не только между промышленно развитыми странами, иначе инфекция будет распространяться", — предупреждает Аддо.

Смешивать вакцины, а не производить новые? Возможно, да

Другая возможность бороться с мутировавшим вирусом — использовать две разные вакцины: одну — для первой прививки, вторую — для второй. Пока немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) еще не дала формальную рекомендацию на этот счет, но институт Пауля Эрлиха уже провел ряд консультаций с коллегами по этому вопросу. Мэрилин Аддо полагает, что в этом случае можно комбинировать мРНК и векторные вакцины: "В данный момент еще ведутся исследования, но на основании иммунного ответа мы не ожидаем непривычных побочных эффектов".

Кроме того, при использовании векторных вакцин ничто не препятствует тому, чтобы использовать различные вирусы для первой и второй прививки. Это могло бы помочь избежать опасности отторжения организмом вакцины, считают немецкие вирусологи.

Так, в российской вакцине "Спутник V" уже применяются два различных вектора. При этом немецкие вирусологи обращают внимание на то, что важно соблюдать необходимый срок между первой и второй прививкой и лучше вакцинировать дважды, чем делать лишь одну прививку. После первой прививки человек едва ли получает 50 процентную защиту от вируса. После второй — он почти полностью защищен, заверяют они.

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