"Готовились к захвату зданий в Гомеле". СК Беларуси — об экстрадиции Тихановской и деле в отношении ее доверенных лиц

Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Ведомство сегодня сообщило, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. О ком идет речь, в сообщении не указано.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, сообщили 2 марта в ведомстве. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

«Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — сказано в сообщении.

Ведомство публикует видеозапись: «Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам».

«Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — рассказали в Следственном комитете.

Основных фигурантов задержали с 6 по 8 августа 2020 года. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (Приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (Приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Все находятся под стражей.

В Следственном комитете также заявили, что Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

TUT.BY напоминает, что 7 октября 2020 года стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Там пояснили, что российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской, а в базу разыскиваемых лиц она была включена по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси.

В МВД Беларуси подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробностей не сообщили, посоветовав обратиться в Следственный комитет. В СК заявили, что у них нет «информации для озвучивания в СМИ».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!