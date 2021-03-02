Британский политик Крис Брайант вышел из Amnesty International после лишения Навального статуса узника совести

Член палаты общин (нижней палаты парламента) Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант сообщил о выходе из международной правозащитной организации Amnesty International, в которой он состоял с 1986 года.

Брайант рассказал в статье для газеты The Daily Telegraph, что принял такое решение после того, как правозащитная организация лишила российского политика Алексея Навального статуса узника совести.

"Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, никто не должен подвергаться пыткам и никто не должен быть заключен в тюрьму за свои политические взгляды. Поэтому я так зол на Amnesty из-за ее решения формально исключить российского активиста Алексея Навального из списка «узников совести» из-за комментариев, которые он делал в прошлом и которые организация посчитала языком вражды", - заявил он.

Брайант заявил, что своим решением Amnesty International «подарила Путину пиар-ход», а российские провластные СМИ, считает политик, теперь могут заявить: «Смотрите, мы всегда говорили вам, что Навальный был нацистом».

Amnesty International признала Алексея Навального узником совести 17 января после того, как политика задержали в аэропорту в Москве после возвращения из Германии. О том, что Навального лишили этого статуса из-за высказываний 2000-х годов, стало известно 23 февраля. При этом организация продолжила требовать, чтобы Навального немедленно освободили.

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